우형찬 양천구청장 후보, ‘속·지·마’ 3대 핵심 공약 내세워 막판 표심 공략

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세줄 요약
- 속·지·마 3대 공약 제시, 막판 표심 공략
- 목동 재건축 속도전과 목동선 연장 약속
- 안전한 양천 조성, 실행력 강조
더불어민주당 우형찬 양천구청장 후보가 선거를 하루 앞둔 2일, 양천구의 미래 비전을 담은 이른바 ‘속·지·마’ 3대 공약을 제시하며 13일간의 공식 선거운동을 마무리했다.
우 후보가 내세운 핵심 공약인 ‘속·지·마’는 ▲속도감 있는 목동 재건축 ▲지하철 목동선 여의도 연장 ▲마음 놓이는 안전한 양천을 의미한다.
세부적으로 우 후보는 목동 재건축의 경우 본인이 주도하는 서울시 전담조직(TF)을 통해 추진 속도를 높이겠다고 밝혔다. 또한 지역 내 주요 교통 현안인 목동선은 여의도까지 한 번에 연결되도록 노선 연장을 포함해 빠르게 재추진하겠다는 구상을 내놓았다.
안전 분야 공약도 강조했다. 우 후보는 최근 수도권 곳곳에서 발생한 각종 건설 현장 안전사고를 언급하며, “도시의 품격은 안전에서 완성된다”고 지적하고 구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시 환경을 구축하겠다고 약속했다.
선거운동 마지막 날인 이날 0시경, 우 후보는 목동역을 찾아 막차로 귀가하는 구민들과 인사를 나누며 일정을 시작했다. 이어 신정동과 목동 일대를 순회하며 막판 지지를 호소했다.
우 후보는 지역 발전을 위한 ‘실행력’을 이번 선거의 주요 기준으로 제시했다. 그는 상대 후보인 이기재 국민의힘 후보 측의 ‘중단 없는 양천발전’ 기조를 언급하며, “구민이 체감할 수 있는 힘과 속도를 내기 위해서는 실질적인 협력이 필요하다”고 주장했다. 이어 소속 정당의 대통령 및 서울시장 후보 등과 이른바 ‘원팀’을 이루어 양천구의 숙원 사업을 신속하게 해결해 낼 적임자임을 내세웠다.
우형찬 후보는 “이번 선거는 양천이 더 빠르게 도약할 기회를 선택할 것인지를 결정하는 중요한 선거”라며 “공식 선거운동은 끝나지만 자정까지 온라인 유세를 이어가며 마지막 순간까지 유권자의 마음을 얻기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
정연호 기자
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