우형찬 양천구청장 후보, ‘속·지·마’ 3대 핵심 공약 내세워 막판 표심 공략

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 속·지·마 3대 공약 제시, 막판 표심 공략

목동 재건축 속도전과 목동선 연장 약속

안전한 양천 조성, 실행력 강조

이미지 확대 더불어민주당 우형찬 양천구청장 후보 사진-후보 공식홈페이지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 우형찬 양천구청장 후보가 선거를 하루 앞둔 2일, 양천구의 미래 비전을 담은 이른바 ‘속·지·마’ 3대 공약을 제시하며 13일간의 공식 선거운동을 마무리했다.우 후보가 내세운 핵심 공약인 ‘속·지·마’는 ▲도감 있는 목동 재건축 ▲하철 목동선 여의도 연장 ▲음 놓이는 안전한 양천을 의미한다.세부적으로 우 후보는 목동 재건축의 경우 본인이 주도하는 서울시 전담조직(TF)을 통해 추진 속도를 높이겠다고 밝혔다. 또한 지역 내 주요 교통 현안인 목동선은 여의도까지 한 번에 연결되도록 노선 연장을 포함해 빠르게 재추진하겠다는 구상을 내놓았다.안전 분야 공약도 강조했다. 우 후보는 최근 수도권 곳곳에서 발생한 각종 건설 현장 안전사고를 언급하며, “도시의 품격은 안전에서 완성된다”고 지적하고 구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시 환경을 구축하겠다고 약속했다.선거운동 마지막 날인 이날 0시경, 우 후보는 목동역을 찾아 막차로 귀가하는 구민들과 인사를 나누며 일정을 시작했다. 이어 신정동과 목동 일대를 순회하며 막판 지지를 호소했다.우 후보는 지역 발전을 위한 ‘실행력’을 이번 선거의 주요 기준으로 제시했다. 그는 상대 후보인 이기재 국민의힘 후보 측의 ‘중단 없는 양천발전’ 기조를 언급하며, “구민이 체감할 수 있는 힘과 속도를 내기 위해서는 실질적인 협력이 필요하다”고 주장했다. 이어 소속 정당의 대통령 및 서울시장 후보 등과 이른바 ‘원팀’을 이루어 양천구의 숙원 사업을 신속하게 해결해 낼 적임자임을 내세웠다.우형찬 후보는 “이번 선거는 양천이 더 빠르게 도약할 기회를 선택할 것인지를 결정하는 중요한 선거”라며 “공식 선거운동은 끝나지만 자정까지 온라인 유세를 이어가며 마지막 순간까지 유권자의 마음을 얻기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.정연호 기자