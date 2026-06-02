최대호, “안양의 100년 미래를 결정지을 분수령…검증된 후보 뽑아달라”

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세줄 요약 안양 전역 돌며 마지막 거리 유세 집중

검증된 후보 선택과 시민 지지 호소

안양 100년 미래 분수령 강조

이미지 확대 6·3 지방선거 본 투표를 하루 앞두고 2일 최대호 민주당 안양시장 후보가 거리유세를 하고 있다. 최대호 캠프 제공

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최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 안양 곳곳을 돌며 “실력과 결과로 검증된 후보를 뽑아 달라”며 시민들의 지지를 호소했다.마지막 유세에 나선 최 후보는 이날 오전 7시 동안구 동편마을 입구를 시작으로 인덕원과 한림대병원, 평촌아파트 일대를 돌며 거리 유세에 집중했다.호계3동 유세로 오전 일정을 마친 그는 오후에는 호계1동을 거쳐 안양시청 인근과 부영아파트 등 평촌 아파트 단지를 돌며 시민들을 만났다.이후 만안구 삼덕공원에서 거점 유세를 펼친 뒤 오후 6시에는 안양역에서 집중 유세에 나선다.최 후보는 “이재명 정부와 함께 힘을 모아 안양 발전을 위해 분골쇄신의 마음으로 열심히 하겠다”며 “오직 시민을 위하고, 지역 발전을 위하고, 안양 시민의 행복을 위해 제 모든 것을 쏟겠다”고 밝혔다.그러면서 “이번 선거는 안양의 100년 미래를 결정지을 분수령”이라며 “시민의 소중한 한 표가 안양을 재도약으로 이끌 것”이라며 현명한 선택을 호소했다.최 후보는 오후 늦게 안양1번가와 평촌로데오 거리 유세에 이어 오후 11시 범계로데오 유세를 끝으로 13일간의 공식 선거운동을 마친다.안승순 기자