이재준, “정쟁보다 수원의 미래 4년, 시민만 보고 뛰겠다”…추미애와 마지막 유세

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세줄 요약 마지막 선거운동, 수원 곳곳 시민 접촉

구운오거리·장안구·인계동 유세 진행

나혜석거리서 추미애와 합동 유세 예정

이미지 확대 이재준 민주당 수원시장 후보가 2일 아침 출근길 유세를 하고 있다. 이재준 캠프 제공

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이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보가 공식 선거 운동 마지막 날인 2일 수원 곳곳에서 시민들과 만나며 선거 운동의 마지막 일정을 소화한다고 밝혔다.이 후보는 이날 오전 7시 30분 권선구 구운오거리 아침 유세를 시작으로 장안구 일대 차량 유세, 인계동 먹자골목 골목 유세를 이어간 뒤, 오후 7시에는 팔달구 나혜석거리에서 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보와 함께 마지막 합동 유세를 진행한다.나혜석거리 합동 유세에서 이 후보와 추 후보는 함께 무대에 올라 더불어민주당 원팀의 결집을 호소하고, 수원 대전환 완성과 경기도의 새로운 도약을 위해 본투표 참여를 독려할 예정이다.이 후보는 마지막 유세의 핵심 메시지로 ‘정쟁보다 민생, 네거티브보다 미래 4년’을 내세웠다.그는 “이번 선거에서 네거티브가 아니라 정책으로 경쟁하겠다는 원칙을 지켜왔다”며 “근거 없는 공세가 계속되더라도 시민이 원하는 것은 말싸움이 아니라 내 삶을 바꾸는 실력과 준비된 미래라는 믿음으로 마지막까지 뛰겠다”고 밝혔다.이어 “투표해야 이긴다. 참여해야 수원이 바뀐다”며 “내일 한 분도 빠짐없이 투표장으로 가셔서 수원의 위대한 승리를 완성해 달라”고 호소했다.안승순 기자