전국구급 거물들 광폭 지원유세… 국힘 당권 경쟁 ‘꿈틀’

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장동혁 대표 못지않게 현장 방문

나경원 현장지원 85회, 축사 58회

안철수 “승리 위해 50회 이상 유세”

유승민, 서울·경기·경남 두루 훑어

선거 뒤 중량급 목소리 커질 수도

이미지 확대 국민의힘 상임선거대책위원장인 장동혁(왼쪽 세 번째) 대표가 1일 제주 제주시 동문재래시장을 찾아 상인과 악수하고 있다.

제주 연합뉴스

세줄 요약 전직 대통령·중진, 전국구 지원유세 확산

나경원·안철수·유승민 등 현장 총력 지원

선거 결과 따라 당권 경쟁 본격화 전망

2026-06-02 6면

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이틀 앞으로 다가온 6·3 지방선거의 결과는 제1 야당인 국민의힘의 당내 권력 지형에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 장동혁 지도부와 별도로 박근혜·이명박 전 대통령이 선거운동 전면에 나선 가운데 ‘전국구급’ 의원들도 광폭 행보를 보이면서 추후 당권 경쟁의 신호탄이 올라간 것이란 전망도 나온다.이번 선거에서 현역 의원 중에서는 나경원(5선) 의원과 안철수(4선)이 장 대표에 못지 않은 강행군을 펼쳤다. 상임공동선대위원장으로 거론됐던 두 의원에 대해선 전국 각지에서 지원 요청이 쏟아졌고 실제로 두 의원은 전국을 누볐다.나 의원은 1일까지 지역구인 서울 동작구를 베이스캠프로 전국 현장 지원 85회, 영상축사 58회 등 총 143회나 ‘기호 2번’ 국민의힘 후보 지원을 소화했다. 광역단체장뿐 아니라 기초단체장 선거까지 훑으며 쏟아지는 지원 요청에 응했다.안 의원은 이날 “당의 승리를 위해 전국을 누비며 50회 이상 지원유세 및 공식 선거 일정을 소화하는 강행군을 펼쳤다”고 밝혔다. 안 의원은 이번 선거에서 박민식(부산 북구갑), 이용(경기 하남갑) 등 국회의원 보궐선거 후보는 물론 김영환(충북)·박형준(부산)·유정복(인천) 등 광역단체장 후보 명예선대위원장직을 맡아 힘을 보탰다.또 유승민 전 의원은 국민의힘 지도부의 지원을 모두 거부한 오세훈 서울시장 후보가 유일하게 택한 구원투수다. 유 전 의원은 서울과 경기는 물론 경남 김해까지 직접 운전해 기초단체장 후보들의 지원을 이어가고 있다. 유의동 후보가 뛰고 있는 경기 평택을도 집중 지원 중이다.선거 초반 광역단체장 후보들의 선거사무소 개소식 초청 1순위였던 김문수 전 고용노동부 장관도 이날 경남 진주와 김해를 잇따라 찾아 유세차에 올랐다.당 안팎에서 전직 대통령은 물론 전현직 중진 의원들의 전국구 광폭 행보가 지도부에 대한 후보들의 반감과 무관치 않다는 분석이 나온다. 또 국민의힘에 대한 실망으로 이번 선거에 소극적인 지지층을 결집해 투표장으로 이끄는 역할을 이들이 맡고 있다는 해석도 나온다.이에 선거 결과에 따라서는 현장 곳곳을 누비며 주요 역할을 한 이들의 목소리가 커질 것으로 보인다. 만약 지도부 교체 요구가 분출할 경우 본격적인 당권 경쟁도 시작될 수 있다. 다만 당사자들은 이런 확대 해석에 선을 긋는 분위기다.손지은 기자