“또 방치” “떴다방” “AI무새”… ‘진흙탕 대결’ 된 부산 북구갑

구글에서 서울신문 먼저 보기

후보들 서로 직격하며 정면충돌

이미지 확대 하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 1일 부산 연제구 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 공약 발표와 함께 오는 3일 본선거 투표를 독려하고 있다. 2026.06.01.뉴시스

이미지 확대 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보가 1일 부산 북구 자신의 선거사무소에서 기자회견을 하고 있다. 2026.06.01. 뉴시스

이미지 확대 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 국민의힘 후보가 1일 부산 북구 자신의 선거사무소에서 기자회견을 하고 있다. 2026.06.01. 뉴시스

세줄 요약 하정우·한동훈·박민식, 북구갑서 상호 비난전

폭행 영상·위장전입 의혹까지 공개되며 확전

유세차 시야 가리기 등 막판 신경전도 격화

2026-06-02 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3파전으로 치러지는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서 한동훈 무소속 후보의 지지자 폭행 논란까지 제기되며 선거전은 ‘진흙탕 대결’ 로 치닫고 있다. 하정우 더불어민주당 후보와 한 후보는 서로를 향해 각각 “북구 방치 후보”, “인공지능(AI) 무새(앵무새)”라고 직격하며 정면충돌했고, 박민식 국민의힘 후보도 “한 달짜리 떴다방”이라며 두 후보를 ﻿비판했다.하 후보는 이날 기자회견에서 한 후보를 겨냥해 “북구에 필요한 건 ‘보수 재건’ 같은 이념 논쟁이 아니라 중앙정부와 함께 발전 기회를 잡는 것”이라고 했다. 이어 “무소속 국회의원이 정부·여당과 정쟁을 벌이려면 서울에 상주할 수밖에 없고 북구는 또다시 방치될 것”이라고 날을 세웠다.한병도 민주당 원내대표도 하 후보를 지원 사격하며 한 후보 측의 ‘조직적 위장전입’ 의혹 등을 지적했다. 그는 “사실이라면 민의를 왜곡하는 명백한 불법”이라며 경찰의 신속 수사를 촉구했다.한 후보는 곧바로 반격에 나섰다. 그는 하 후보를 “북구를 AI에 끼워 맞출 무대로 생각하고 있다”고 지적했다. 위장전입 의혹에는 “자신 있으면 하 후보가 자기 이름을 걸고 했을 것”이라며 “찌질하다”고 일축했다.한 후보는 지난 30일 하 후보의 ‘업스테이지 의혹’과 관련해 한 남성과 언쟁을 벌이는 영상을 페이스북에 게시했고, 하 후보는 해당 남성이 한 후보의 기호 6번 팻말을 든 채 시민을 폭행하는 모습이 담긴 영상을 공개하며 맞대응했다. 양측 캠프는 유세차 시야 가리기 등을 놓고도 신경전을 벌이며 막판 기싸움을 이어가고 있다.박 후보도 이날 ‘뼛속까지 진짜 북구 사람’을 내세우며 하 후보와 한 후보를 향해 “선거철이 되자 북구 사람인 척 포장하는 후보들”이라고 비판했다. 그는 자신의 부산 북·강서갑 재선 국회의원, 국가보훈부 장관 이력을 언급하며 “즉시 투입돼 성과를 낼 수 있는 후보”라고 강조했다.박 후보는 한 후보를 두고 “보수고 나발이고 장애물이 되면 일회용 소모품으로 내팽개칠 후보”라고 지적했다. 이에 한 후보는 “박 후보를 상대로 생각하지 않는다. 박 후보 찍는 건 이재명 대통령 폭주를 돕는 표”라고 주장했다.곽진웅 기자