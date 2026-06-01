제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
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“내일 꼭 투표하세요”

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수정 2026-06-01 18:15
입력 2026-06-01 18:15
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“내일 꼭 투표하세요”
“내일 꼭 투표하세요” 제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 광주시선거관리위원회 관계자들이 광주 서구 평화공원에서 투표 독려 캠페인을 하고 있다.
광주 연합뉴스


제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 광주시선거관리위원회 관계자들이 광주 서구 평화공원에서 투표 독려 캠페인을 하고 있다.

광주 연합뉴스
2026-06-02 4면
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