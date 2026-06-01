정치 6·3 지방선거 “내일 꼭 투표하세요” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/02/20260602004003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-01 18:15 입력 2026-06-01 18:15 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 “내일 꼭 투표하세요” 제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 광주시선거관리위원회 관계자들이 광주 서구 평화공원에서 투표 독려 캠페인을 하고 있다.광주 연합뉴스 제9회 전국동시지방선거를 이틀 앞둔 1일 광주시선거관리위원회 관계자들이 광주 서구 평화공원에서 투표 독려 캠페인을 하고 있다. 광주 연합뉴스 2026-06-02 4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지