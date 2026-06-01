유세 중단·자제령… 잇단 사고에 ‘안전’ 막판 변수로

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민주·국힘 “로고송 사용·율동 금지”

정청래·장동혁, 대전 사고 현장 찾아

세줄 요약 대전공장 폭발·고가 붕괴로 여야 유세 중단

민주당, 로고송·율동 금지와 전국 유세 자제

국민의힘도 일정 취소, 차분한 선거운동 지시

2026-06-02 4면

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6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 여야 지도부는 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고 소식을 접하자 곧바로 로고송·율동 등을 포함한 선거운동을 중단하고 일제히 애도 국면으로 전환했다. 서울 서소문 고가 붕괴에 이은 폭발 사고로 사망자가 다수 나오면서 안전 문제가 표심을 가를 막판 변수로 떠올랐다.더불어민주당은 이날 언론 공지를 통해 “정청래 대표가 전국의 민주당 후보와 캠프에 로고송 사용과 율동 금지를 긴급 지시했다”고 전했다. 이어 추가 공지를 통해 “로고송 사용과 율동 금지는 물론 전국의 모든 후보들에게 유세 중단을 긴급 지시했다”고 알렸다.정 대표는 충북 괴산군 유세 도중 “불길 속에서 생사가 왔다 갔다 하는 이 마당에 우리가 기존 방식대로 선거운동을 할 수는 없는 일”이라며 “국가의 책무도 국민 생명과 안전을 지켜드리는 일이 제1의 덕목이고 가장 중요하다”고 말했다. 이후 정 대표는 울산 유세 등 오후 일정을 모두 취소한 뒤 사고 현장을 찾았다.정원오 민주당 서울시장 후보도 사고 소식을 접한 뒤 유세를 중단했다. 정 후보는 페이스북에 “희생자들의 명복을 빌며 유가족과 부상자들께 깊은 위로를 전한다”고 썼다.국민의힘 지도부는 사고 직후 유세 일정을 전면 중단했다. 장동혁 대표는 제주 유세 중 예정된 울산 일정을 취소하고 “정부는 조속한 사고 수습과 피해 복구에 최선을 다해주기 바란다”며 대전 사고 현장으로 향했다. 장 대표는 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거에 출마하는 모든 후보와 선거 캠프에 “로고송 사용과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 하라”고 긴급 지시했다. 송언석 원내대표도 예정된 대구·경기 유세를 취소했다.이장우 대전시장 후보도 즉각 선거운동을 중단하고 입장문을 통해 “소중한 생명을 잃으신 분들께 깊은 애도를 표하며 유가족과 부상자분들께 참담한 마음으로 위로를 전한다”고 밝혔다. 이 후보는 사고 수습과 피해자 지원에 행정력을 집중하겠다는 방침이다.오세훈 서울시장 후보도 율동과 로고송을 전면 금지한 ‘조용한 유세’를 이어갔다. 오 후보 선거대책위원회는 이날 예정된 판세 분석 관련 기자간담회를 연기했다.이준호·곽진웅 기자