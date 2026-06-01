초유의 박빙 대구… “샤이 부겸 더 많아” “파란 옷 경제 몰라”

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與 “인물 우선” TK의원들 총집결

野 “경제 집중” 유능한 보수 강조

‘朴등판’ 보수 결집에 공방전 가열

이미지 확대 김부겸(가운데) 더불어민주당 대구시장 후보가 1일 대구 북구 팔달신시장에서 우원식(오른쪽) 전 국회의장과 함께 한 시민과 셀카를 찍고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 추경호(오른쪽) 국민의힘 대구시장 후보가 같은 날 대구 동구 망우당공원에서 열린 의병의 날 기념행사에 참석해 시민과 기념촬영을 하는 모습.

대구 뉴스1

세줄 요약 민주당 TK 의원들, 김부겸 지지 호소

인물론으로 막판 보수 결집에 대응

추경호, 경제통 강조하며 맞불 유세

2026-06-02 3면

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대구·경북(TK) 출신 더불어민주당 의원들은 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 “이번만큼은 정당이 아니라 인물을 봐달라”며 김부겸 대구시장 후보에 대한 지지를 호소했다. 막판 보수 결집 양상에 ‘인물론’으로 맞선 것이다. 그러자 추경호 국민의힘 후보는 “마지막까지 대구 경제에 집중하겠다”며 ‘유능한 보수’를 강조했다.TK 출신 민주당 의원들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “이념이 아니라 대구의 미래를 봐달라”며 “오직 대구 발전을 위해 헌신할 준비가 돼 있는 김 후보에게 대구를 위해 일할 마지막 기회를 주시기를 간절히 청한다”고 밝혔다. 회견장에는 김부겸 캠프 권칠승 공동선거대책위원장을 비롯해 한정애·이재정·임미애·박해철 의원, 장윤미 대변인이 참석했다.권 위원장은 “이번 선거의 본질은 너무나도 명확하다”며 “낡은 진영 논리나 맹목적인 정당 투표가 아니다. 무너질 대로 무너진 대구 경제를 회복시킬 것인가 아니면 더 깊은 침체의 수렁 속으로 빠져들 것인가를 선택하는 선거”라고 목소리를 높였다. 권 위원장은 또 “‘샤이 보수’(숨은 보수 지지자)도 있고 ‘샤이 부겸’(숨은 김부겸 지지자)도 있다고 하는데 샤이 부겸이 더 많은 것 같다”고 주장했다. 박근혜 전 대통령의 지원 유세에 대해선 “선거 판세에 영향을 준다고 보지 않는다”면서 “대구 정치를 후퇴시키는 퇴행적인 것”이라고 했다.대구 달성 국회의원 보궐선거에 출마한 박형룡 민주당 후보도 YTN 라디오에서 박 전 대통령 지원 유세에 따른 보수 결집 가능성에 대해 “두려울 건 크게 없을 것 같다”고 말했다.반면 추 후보는 동구 반야월시장을 찾아 자신이 대구 경제를 살릴 적임자임을 강조했다. 추 후보는 “이번 지방선거는 경제 살릴 실력있고 경험있는 사람을 뽑아야한다”며 “경제부총리 출신인 저 추경호는 40여년 경제문제를 다뤘던 경제통, 경제전문가다. 파란 옷은 경제를 안해봤다”고 강조했다.추 후보는 오후에는 달서구의 이곡동 월요시장을 방문해 “누구처럼 파란 옷 입고 내가 여당이니까 해결 가능하다고 하는 건 말이 안된다”며 “문재인 정부의 실세 총리일 때도 못했는데 지금 가능하겠냐”고 했다.추 후보는 페이스북에 “뜬금없이 민주당이 공수표를 남발하는데, 김 후보도 왜 대구가 민주당에 쉽게 마음을 열지 않는지 모르지 않을 것”이라고 썼다. 이어 “보수 개혁은 추경호가 하겠다. 민주당 당내 사정도 빠듯해 보이는데, 여기까지 신경 안 쓰셔도 된다”고 덧붙였다.강윤혁·박효준 기자