정원오 광진, 오세훈 성동… 적진 핀셋공세

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서울시장 후보 사활 건 유세 전략

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이미지 확대 엄지척 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 찾아 엄지를 ﻿세우며 주민들과 인사를 나누고 있다.

홍윤기 기자

이미지 확대 주먹 불끈 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 중랑구 우림시장 인근에서 ﻿주먹을 쥐며 ﻿ 지지를 호소하고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 정원오·오세훈, 상대 정치적 고향 집중 공략

광진구·성동구서 맞불 유세로 심판론·공세 강화

한강벨트 승부처 겨냥한 총력전 전개

2026-06-02 1면

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6·3 지방선거에서 접전을 벌이고 있는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보는 공식 선거운동 기간 상대의 ‘정치적 근거지’인 광진구와 성동구를 집중 타격하며 표심 확보에 사활을 건 것으로 1일 분석됐다. 또 두 후보 모두 승부처인 ‘한강벨트’ 유세에 경쟁적으로 공을 들인 것으로 나타났다.서울신문이 공식 선거운동 기간이 시작된 지난달 21일부터 이날까지 서울시장 후보들의 공개 일정을 전수 분석한 결과 정·오 후보는 상대의 정치적 기반을 집중 공략하는 선거 전략을 구사한 것으로 드러났다.우선 정 후보의 유세 동선에서 가장 두드러진 곳은 광진구였다. 정 후보는 전체 일정 중 9.0%(89회 중 8회)를 광진구에 배치했다. 같은 기간 오 후보의 광진구 일정 비중 4.6%(108회 중 5회)보다 두 배 가까이 높은 수준이었다. 지난달 21일 0시 정 후보가 공식 선거운동의 첫발을 뗀 곳 역시 광진구에 위치한 동서울우편집중국이었다.광진구는 오 후보의 ‘정치적 고향’이자 뼈아픈 패배의 기억이 교차하는 지역이다. 오 후보는 2018년 국민의힘 전신인 자유한국당에서 광진을 당협위원장을 지내고 2020년 총선에 출마했다가 고민정 민주당 의원에게 밀려 낙선했다. ﻿정 후보가 광진구를 집중 공략한 것은 오 후보의 ‘낙선 트라우마’를 자극하려는 의도가 깔렸다는 분석도 제기된다. 정 후보는 지난달 30일 광진구 자양시장에서 바닥 민심에 대해 “오 후보를 심판하겠다는 시민들의 의지가 굉장히 강하다”며 공세를 펼쳤다.반면 오 후보는 정 후보의 정치적 기반인 성동구를 집중 공략하는 ‘맞불 작전’을 펼쳤다. 오 후보는 이 기간 성동에 6.5%(7회)의 일정을 할애해 정 후보(4.5%·4회)보다 높은 빈도로 방문했다. 오 후보는 지난달에만 두 차례 성동구 행당7구역 재개발 현장을 찾아 정 후보의 구청장 재직 시절 난맥상을 정조준했다.강동용·박효준 기자