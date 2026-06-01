[포토] 김관영 유세차 아래 누운 이원택 운동원

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세줄 요약 전북지사 선거 현장서 유세차 밑 드러눕는 해프닝

이원택 후보 운동원 A씨, 김관영 유세차에 진입

경찰 출동과 양측 만류로 상황 일단락

1 / 3 이미지 확대 1일 오전 전북 전주시 완산구의 한 네거리에서 더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 후보의 선거운동원이 무소속 김관영 후보 유세차 밑으로 들어가 드러누워 있다. 2026.6.1.

연합뉴스

이미지 확대 1일 오전 전북 전주시 완산구의 한 네거리에서 더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 후보의 선거운동원이 무소속 김관영 후보 유세차 밑으로 들어가 드러누워 있다. 2026.6.1.

연합뉴스

이미지 확대 1일 오전 전북 전주시 완산구의 한 네거리에서 더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 후보 측의 차량이 무소속 김관영 후보 유세차 앞을 가로막고 있다. 2026.6.1.

연합뉴스

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전북특별자치도지사 선거가 점차 격화하면서 더불어민주당 이원택 후보 선거운동원이 무소속 김관영 후보의 유세차 밑으로 들어가 드러눕는 촌극이 벌어졌다.1일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 8시 30분쯤 전주시 완산구 효자동의 한 사거리에서 김 후보의 유세차 밑으로 이 후보 선거운동원 A씨가 들어갔다.A씨의 몸이 유세차 뒷바퀴 쪽으로 절반가량 들어가 위험천만한 상황이 연출됐다.당시 함께 있던 김 후보 선거운동원들과 민주당 조지훈 전주시장 후보 선거운동원의 만류로 A씨는 겨우 유세차 밑에서 나왔다.이후 김 후보 측은 유세차를 이동시키려 했으나 이 후보 측 차량이 유세차를 뒤따라와 앞을 가로막았다는 게 김 후보 측의 설명이다.이러한 일련의 행위는 경찰이 출동해 중재한 후에야 일단락됐다.김 후보 측은 “유세차를 조금 이동했더라면 뒷바퀴 쪽에 누운 A씨가 크게 다칠 뻔했다”며 “아무리 선거가 치열하다지만 어떻게 이런 행동을 할 수 있느냐”고 A씨에 항의했다.A씨는 유세차 밑으로 들어간 이유에 대해 “(해당 장소에서 뒤이어 유세해야 하니) 자리를 비켜달라고 (김 후보 측에) 몇 번이나 부탁했는데 들어주지 않더라”라고 밝혔다.온라인뉴스부