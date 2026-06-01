박찬우 천안시장 후보 “라인·보은 인사 배격”

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세줄 요약 라인·보은 인사 배격과 공정 인사 원칙 제시

성과·책임 중심 승진·보직 운영 방침 강조

줄서기 문화·행정 흔들기 차단 의지 표명

이미지 확대 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 1일 천안시청에서 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

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박찬우 국민의힘 천안시장 후보는 천안시 행정 조직 운영 등과 관련해 1일 “성과와 책임에 입각한 공정한 승진·보직 원칙을 확립하겠다”고 제시했다.박 후보는 이날 천안시청에서 기자회견을 열고 “천안시청은 어느 후보의 선거 조직도, 어느 세력의 전리품도 아니다”라며 “시장에 당선되면 라인 인사와 보은 인사를 단호히 배격하겠다”며 이같이 밝혔다.이어 “천안시 공무원 대다수는 지금도 시민을 위해 묵묵히 일하고 있는 성실한 공직자들”이라며 “선거 때마다 반복되는 줄서기 문화, 특정 라인 중심 인사 기대, 정치적 유불리에 따른 행정 흔들기는 반드시 끊어야 한다”고 강조했다.그는 공정 인사 원칙으로 △라인·보은 인사 배격 △성과와 책임 중심 승진·보직 운영 △공정하고 예측 가능한 인사 시스템 확립 △직렬 간 불균형과 부서 간 소외감 해소 △일하는 공무원이 정당하게 평가받는 조직 문화 조성 등을 제시했다.박 후보는 “선거 과정에서 누구를 도왔는지, 누구와 가까운지가 인사 기준이 되어서는 안 된다”며 “일 잘하는 공무원, 현장을 아는 공무원, 민원을 해결하는 공무원, 시민에게 신뢰받는 공무원이 제대로 평가받는 천안시청을 만들겠다”고 했다.그러면서 “부서 칸막이를 없애고 원스톱 민원 처리 체계를 강화하겠다”며 “공직사회를 흔들지 않되 잘못된 관행은 반드시 바로잡겠다. 공정한 인사, 책임 있는 행정, 시민 중심 서비스 혁신으로 천안시청을 바로 세우겠다”고 밝혔다.천안 이종익 기자