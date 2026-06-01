장기수 천안시장 후보 “투표로 천안대전환 완성해달라”

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세줄 요약 투표로 천안 대전환 완성 호소

지방선거, 천안 미래 결정 강조

정책선거·깨끗한 선거 약속

이미지 확대 장기수 민주당 천안시장 후보가 1일 천안시청에서 기자회견을 열고 시민들의 적극적 투표 참여를 호소하고 있다.. 이종익 깆

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장기수 더불어민주당 천안시장 후보는 1일 “투표로 천안 대전환을 완성해달라”며 시민들의 적극적 투표 참여를 호소했다.장 후보는 이날 기자회견에서 “이번 지방선거는 단순히 시장 한 사람을 뽑는 선거가 아닌 천안의 미래를 결정하는 선거”라며 “정체된 천안을 계속 유지할 것인지, 새로운 변화와 도약의 길로 나아갈 것인지를 선택하는 중요한 날”이라고 밝혔다.이어 “네거티브가 아닌 정책으로 승부하고, 비방이 아닌 비전으로 평가받겠다고 시민들께 약속했다”며 “끝까지 정책선거, 깨끗한 선거를 실천하며 시민만 바라보겠다”고 강조했다.그는 최근 각종 정치 공세에 대해 “정치는 시민의 삶을 바꾸기 위해 존재하는 것”이라며 “상대를 흠집 내는 데 에너지를 쏟기보다 시민의 삶을 어떻게 더 나아지게 할 것인지 경쟁해야 한다”고 했다.그러면서 “마지막 순간까지 시민들과 간담회와 현장 방문을 이어가며 시민 삶을 더 나아지게 할 방법을 고민해 왔다”며 “이제는 고민을 넘어 실천할 시간이고, 약속한 정책을 실현할 시간”이라고 말했다.장 후보는 ‘젊고 역동적이며 경쟁력 있는 도시’를 비전으로 세대·산업·행정 교체 등 ‘3대 교체’를 공약으로 제시했다.천안 이종익 기자