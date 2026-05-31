송영길 “김관영 민주당 사람” 옹호… 이원택 “해당 행위” 金 “도민 마음”

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세줄 요약 송영길, 김관영을 민주당 사람이라 옹호

이원택 캠프, 심각한 해당 행위라 반발

김관영 캠프, 전북 도민의 마음이라 맞대응

2026-06-01 6면

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더불어민주당과 무소속 후보 간 격전이 벌어진 전북지사 선거에서는 송영길 더불어민주당 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보의 “(김관영 무소속 후보도) 민주당 사람” 발언이 도마에 올랐다. 이원택 민주당 후보 캠프는 “심각한 해당 행위”라며 즉각 반발한 반면, 김 후보 캠프는 “전북 도민의 마음”이라고 옹호했다.송 후보는 지난 30일 한 유튜브 채널에서 “김관영 지사 제명 결정 과정이 전북도민의 분노를 불러왔다”며 “심판과 평가는 정치권이 아니라 도민들에게 맡겨야 한다”고 주장했다. 특히 송 후보는 “(김 후보는) 이재명 대통령이 선택한 뛰어난 인물이고 결국 민주당 사람”이라고 말했다. 송 후보는 그간 여러 차례 김 후보 제명 결정의 부당성을 공개적으로 제기한 바 있다.각 캠프는 민감하게 반응했다. 이 후보 선대위는 논평을 내고 “단순 의견 표명을 넘어 당의 원칙과 민주주의 질서를 훼손하는 심각한 해당 행위에 해당한다”고 송 후보를 비판했다.그러자 김 후보 선대위도 입장문을 내고 “송 후보가 ‘당의 불공정한 결정에 대해 도민들이 분노하고 있다. 도민의 심판과 평가에 맡겨야 한다’고 한 말은 전북도민의 마음이 담겨 있는 것”이라고 했다.당 지도부는 진화에 나섰다. 조승래 민주당 사무총장은 31일 국회 기자간담회에서 “송 후보가 그동안 당을 떠나 있어서 당이 돌아가는 사정을 잘 모르시는 것 같다”며 “저간의 사정들을 확인하고 말씀했으면 좋겠다”고 지적했다.강윤혁 기자