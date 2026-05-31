하정우 “떴다방 정치 사절” 박민식 “100시간 무박 유세” 한동훈 “투표로 바꿔야”

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부산 북구갑 마지막 주말도 난타전
하정우 더불어민주당 후보는 31일 북구 ‘방방곡곡 순회 유세’와 덕천동 거리 인사를 이어가며 바닥 민심을 훑었다. 하 후보는 “주변 지인들에게 하루 전화 3통이 필요하다”며 지지층 결집을 호소했다.
하 후보는 전날에는 페이스북을 통해 한동훈 무소속 후보 지지자와 지역 주민 간 충돌 영상을 공개하며 “북구 주민 폭행 사태, 한 후보가 답하라”며 “우리 북구에 떴다방식 정치는 절대 사절”이라고 날을 세웠다. 그는 “주권자인 주민을 향한 폭력은 민주주의에 대한 도전”이라고도 했다.
박민식 국민의힘 후보는 사전투표일인 지난 29일부터 선거일까지 ‘100시간 무박 유세’를 진행하고 있다. 박 후보는 “제가 사용할 수 있는 시간, 체력 모든 것을 동원해서 몸이 부서지더라도 북구를 지키고 반드시 승리하기 위해 최선을 다하겠다”고 했다. 박 후보는 이날 부산을 방문한 이명박 전 대통령과의 식사 자리에도 참석했다. 이 전 대통령은 “끝까지 싸워라. 선한 사람이 나쁜 사람하고 싸우면, 이겨야지. 반드시 이길 것”이라고 말했다고 박 후보 측은 전했다.
한 후보는 전날에 이어 이날도 덕천동 집중 유세를 이어가며 정권심판론을 고리로 한 보수 지지층 결집을 호소했다. 한 후보는 페이스북을 통해 “바람으로는 세상을 바꾸지 못한다”며 “투표로만 세상을 바꿀 수 있다”고 했다.
한 후보는 하 후보가 업스테이지 주식 보유 의혹을 제기하는 한 유튜버와 말다툼을 벌이는 영상을 올리며 “국민을 대하는 태도 차이”라고 꼬집기도 했다. 한 후보는 이재명 대통령을 겨냥하는 소셜미디어 메시지를 연달아 올리면서 “최악의 저질 정치”라고도 비판했다.
강윤혁 기자
세줄 요약
- 사전투표율 25.57%, 북구갑 관심도 상승
- 하정우, 주민 폭행 논란·떴다방 정치 비판
- 박민식 무박 유세, 한동훈 투표 호소
2026-06-01 5면
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