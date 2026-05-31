텃밭 사수 나선 정청래… “호남에 진 빚 많아, 효도하겠다”

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호남·충청서 지지층 결집 호소구례 찾아 “미우나 고우나 기호 1번”
“윤석열·이명박·박근혜 감옥 3인방
부활해서 메시아 되려 하고 있어”
고향인 충남 금산서도 지원 유세
“여당 군수 안 나오면 고개 못 들어”
더불어민주당 총괄상임선거대책위원장을 맡고 있는 정청래 대표는 6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 주말인 31일 전남 구례를 찾아 “민주당은 호남에 진 빚이 많다”며 “호남에 효도하는 심정으로 정치하겠다”고 했다. 호남 사투리로 연신 “그라제”를 외친 정 대표는 “이재명 대통령에게 힘을 실어주려면 ‘미우나 고우나’ 심정으로 기호 1번에 투표해달라”고 호소했다.
정 대표는 이날 전남 구례를 찾아 장길선 민주당 구례군수 후보 지원 유세를 하며 “민주당 후보를 뽑아주시면 중앙당 차원에서 구례가 잘 살 수 있도록 예산과 법을 전폭적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
정 대표는 전날 전남 완도·진도·장흥·순천을 찾은 데 이어 이날 구례를 방문한 건 호남 여론이 심상치 않은 것과 무관치 않아 보인다. 조국혁신당·무소속 후보 가세로 기초단체장 격전지가 늘면서 ‘호남=민주당 텃밭’ 공식이 이번엔 통하지 않을 것이란 위기감이 커지자 정 대표가 직접 ‘호남 챙기기’에 나선 것이다.
정 대표는 “완도·진도·장흥·순천에 계신 분들이 제 손을 잡고 ‘우리가 어디 간당가. 우린 민주당 찍을 거요, 암 그래야지’ 라고 말씀해 주셔서 정말 고마웠다”며 “곁들여서 해주신 말씀인 ‘민주당 잘해야 돼’ 그 말씀 명심하겠다”며 “저희가 부족한 것은 채우고 호남분들에게 서운하게 했던 점도 충분히 잘하도록 노력하겠다”고 했다.
정 대표는 전날에 이어 이날도 ‘윤어게인’과 박근혜·이명박 전 대통령을 싸잡아 비판하며 호남 민심 결집에 나섰다.
정 대표는 “이재명 대통령 시대가 왔는데 지금이 어느 철이라고 윤·이·박(윤석열·이명박·박근혜)이 돌아다니고 있다”며 “김대중 대통령이 벌떡 일어날 일”이라고 했다. 그러면서 “세 명의 전직 대통령 공통점은 감옥에 있거나 갔다 왔거나 등 감옥 3인방”이라며 “이것은 과거 퇴행이고 민주주의 왜곡이고 국민 무시”라고 목소리를 높였다. 정 대표는 전날 완도 유세에서도 “이 사람들이 부활해서 메시아가 되려고 하고 있다”고 했다.
정 대표는 이날 오후 충남 금산을 찾은 뒤 충북으로 넘어가 이수동 영동군수·하유정 보은군수 후보 지원 유세를 했다. 정 대표는 문정우 금산군수 후보 유세 현장에서 “(제 고향인) 금산에서 민주당 군수가 안 나오면 제가 어떻게 고개를 들고 다니겠나”면서 “어디 보니까 농어촌 기본소득으로 지정하면 한 달에 15만원씩 받는다고 하던데, 꼭 해드리도록 약속하겠다”며 힘 있는 여당 후보를 뽑아달라고 했다.
김헌주 기자
세줄 요약
- 전남 구례 찾아 호남 민심 결집 호소
- 충남 금산서 고향 표심 향한 지원 유세
- 윤·이·박 비판하며 민주당 지지 촉구
2026-06-01 4면
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