‘커피 자유’ 앞치마 한 장동혁…서울에서 ‘본투표 참여’ 호소

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‘분노하면 투표장’ 피켓 들고 거리 유세

6·3 선거 ‘미래를 지키는 선거’로 규정

일부 시민들은 “당 대표는 장동혁” 연호

‘기호 2번’ 강조한 송언석, 수도권 유세

이미지 확대 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 31일 서울 홍대입구역에서 대국민 투표 참여를 호소하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 31일 서울 홍대입구역에서 대국민 투표 참여를 호소하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 31일 서울 홍대입구역에서 시민과 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 서울 청년 밀집 지역서 본투표 참여 호소

붉은 앞치마·피켓으로 국민의힘 지지 강조

송언석 원내대표도 수도권 돌며 기호 2번 지원

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장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 전 마지막 주말인 31일 서울 연남동과 성수동, 강남역 등 청년층 유동 인구가 집중된 거리를 찾아 청년층의 투표 참여를 호소했다. 송언석 원내대표도 수도권 동선을 소화하며 ‘기호 2번’을 강조했다.장 대표는 이날 빨간색 점퍼에 ‘커피 한잔의 자유’가 적힌 붉은 앞치마 차림으로 홍대입구역 3번 출구부터 연남동 일대까지 도보 유세했다. 스타벅스 마케팅 논란을 고리로 ‘분노하면 6월 3일 투표장으로’·‘자유와 일상을 지키는 선택’이라고 쓰인 피켓을 든 채 “국민의힘에 투표해 달라”고 외치기도 했다.장 대표는 앞선 기자 간담회에서 이번 선거를 ‘미래를 지키는 선거’로 규정하고 “2030 미래 세대들이 투표장에 나올 수 있도록 더 노력하려고 한다. 오늘 유세 지역도 청년들이 많이 모이는 곳으로 정했다”고 설명했다.장 대표가 강남역에 도착했을 때는 지지자 수십여 명이 몰려 “국민의힘 파이팅”, “당 대표는 장동혁” 등을 연호하기도 했다. 일부 청년 지지자들은 사진 촬영을 요청하기도 했다. 그는 차량 이동 중에는 유튜브 중계를 통해 더불어민주당 후보들의 논란 등을 일일이 거론하며 “여당의 오만한 공천을 심판해야 한다”고 강조했다.송 원내대표는 이날 인천 영종도를 찾아 유정복 인천시장 후보 유세를 지원했다. 그는 유세에서 이재명 대통령의 ‘투표지 노출’ 논란을 언급하며 “기표소에 들어갔다 나온 표는 공직선거법상 무효로 처리해야 하는데 선관위가 안 했다. 이 대통령은 자기가 헌법보다도 위에 있는 사람으로 착각하는 것 같다”고 지적했다.그러면서 “6월 3일 모두가 투표장에 가서 기호 2번을 찍으면 지역을 위해 일 잘하는 사람도 뽑고 독재의 길을 가는 이재명 정권도 심판하고 일거양득”이라고 덧붙였다. 송 원내대표는 이후 서울로 돌아와 중구 신중앙시장과 백학시장에서 유세를 벌였다.곽진웅 기자