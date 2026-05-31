김태흠 후보 “아이들 꿈 키우고, 부모님 걱정 NO”…돌봄 공약 제시

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세줄 요약
- 당진·아산 찾아 책임돌봄 공약 발표
- 보육교사 처우개선·근무환경 향상 강조
- 365×24 어린이집 확대와 초등돌봄 구축
김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 6·3 지방선거 사흘 앞둔 31일 마지막 휴일 표심 잡기에 총력전을 펼쳤다.
김 후보는 이날 당진시 ‘예꿈지역아동센터’와 아산 신정호 등을 방문해 오성환 당진시장 후보, 맹의석 아산시장 후보와 함께 충청남도 책임돌봄 비전 등을 제시했다.
그는 지역아동센터 관계자들을 만난 자리에서 “지역아동센터와 어린이집 등 사회 곳곳에서 아이들의 건강한 성장을 위해 헌신하고 계신 분들께 깊이 감사드린다”며 “보육교사 처우개선과 근무환경 향상 등 보육 현장의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 더 많은 관심을 기울이겠다”고 밝혔다.
이어 “아이를 낳으면 성인이 될 때까지 국가가 책임진다는 각오로 저출생 문제에 대응해야 한다”라며 “충청남도가 공공기관 최초로 주 4일 출근제를 시행한 만큼, 앞으로는 이를 민간 영역까지 확대해 아이 키우기 좋은 환경 조성에 앞장서겠다”고 강조했다.
김 후보와 함께 자리한 오 후보, 맹 후보는 함께 △도와 시·군이 함께 책임지는 초등돌봄체계 구축 △교사 부담 없는 학교공간 활용 △퇴직교원·방과후강사·경력보유여성 등 지역 선생님 고용을 통한 책임돌봄체계 강화 △지역 교육기관과 연계한 미래교육 프로그램 제공 등의 협력 공약을 발표했다.
김 후보는 “야간·새벽·주말 등 긴급한 보육 수요에 대응하고 부모들의 양육 부담을 덜기 위해 ‘365×24 어린이집’을 충남도 전 시·군에 구축했다”며 “‘365×24 어린이집’은 맞벌이 가정과 긴급돌봄이 필요한 가정들로부터 큰 호응을 얻으며 충남형 돌봄정책의 대표적인 성공 사례로 자리매김했다”고 했다.
아산·당진 이종익 기자
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