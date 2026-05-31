김태흠 후보 “아이들 꿈 키우고, 부모님 걱정 NO”…돌봄 공약 제시

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세줄 요약 당진·아산 찾아 책임돌봄 공약 발표

보육교사 처우개선·근무환경 향상 강조

365×24 어린이집 확대와 초등돌봄 구축

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 오성환 당진시장 후보, 맹의석 아산시장 후보와 함께 충청남도 책임돌봄 비전 등을 제시하고 있다. 김 후보 캠프 제공

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 아산 외암만을에서 방문객들과 인사를 나누고 있다. 김 후보 캠프 제공

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김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 6·3 지방선거 사흘 앞둔 31일 마지막 휴일 표심 잡기에 총력전을 펼쳤다.김 후보는 이날 당진시 ‘예꿈지역아동센터’와 아산 신정호 등을 방문해 오성환 당진시장 후보, 맹의석 아산시장 후보와 함께 충청남도 책임돌봄 비전 등을 제시했다.그는 지역아동센터 관계자들을 만난 자리에서 “지역아동센터와 어린이집 등 사회 곳곳에서 아이들의 건강한 성장을 위해 헌신하고 계신 분들께 깊이 감사드린다”며 “보육교사 처우개선과 근무환경 향상 등 보육 현장의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 더 많은 관심을 기울이겠다”고 밝혔다.이어 “아이를 낳으면 성인이 될 때까지 국가가 책임진다는 각오로 저출생 문제에 대응해야 한다”라며 “충청남도가 공공기관 최초로 주 4일 출근제를 시행한 만큼, 앞으로는 이를 민간 영역까지 확대해 아이 키우기 좋은 환경 조성에 앞장서겠다”고 강조했다.김 후보와 함께 자리한 오 후보, 맹 후보는 함께 △도와 시·군이 함께 책임지는 초등돌봄체계 구축 △교사 부담 없는 학교공간 활용 △퇴직교원·방과후강사·경력보유여성 등 지역 선생님 고용을 통한 책임돌봄체계 강화 △지역 교육기관과 연계한 미래교육 프로그램 제공 등의 협력 공약을 발표했다.김 후보는 “야간·새벽·주말 등 긴급한 보육 수요에 대응하고 부모들의 양육 부담을 덜기 위해 ‘365×24 어린이집’을 충남도 전 시·군에 구축했다”며 “‘365×24 어린이집’은 맞벌이 가정과 긴급돌봄이 필요한 가정들로부터 큰 호응을 얻으며 충남형 돌봄정책의 대표적인 성공 사례로 자리매김했다”고 했다.아산·당진 이종익 기자