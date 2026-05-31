민형배 후보 “영암, RE100산단으로 새 미래 만들 것”

구글에서 서울신문 먼저 보기

31일 영암 찾아 ‘오뚝유세단’과 막판 표심 결집 총력전

박주민·신정훈·서삼석·정준호 의원 등 원팀 지원 유세

“전남광주특별시 새로운 도약 위해 압도적 지지를” 호소

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주특별시장 후보가 31일 영암을 찾아 ‘오뚝유세단’과 함께 집중 유세를 하고 있다. 민형배 선거사무소 제공

세줄 요약 영암 찾아 막판 표심 결집 유세

RE100 산단 최적지로 영암 제시

이재명 정부와 지역 도약 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보가 6·3지방선거 본투표를 앞둔 마지막 휴일인 31일 ‘오뚝유세단’의 지원에 힙입어 영암 지역 표심 공략에 총력을 펼쳤다.전날 완도와 무안, 목포를 잇는 서남권 총력 유세를 펼친 민 후보는 이날 영암을 연이어 방문, 막판 표심 결집에 나섰다.유세 현장에는 ‘오뚝유세단’ 단장인 박주민 의원과 신정훈·서삼석·정준호·김윤 의원, 전수미 선대위 대변인, 우승희 영암군수 후보가 함께 참석해 영암의 발전과 미래를 위한 압도적 지지를 호소했다.‘오뚝유세단’은 6·3 지방선거 경선 과정에 참여했던 민주당 후보들로 구성됐다. 넘어져도 다시 일어나는 오뚝이 처럼, 당의 승리를 위해 ‘선당후사’의 자세로 유세 지원에 나서고 있다.민형배 후보는 통합특별시 출범의 의미와 지역의 새로운 도약을 향한 민주당 원팀 승리의 필요성을 강조했다.민 후보는 “전남광주는 이재명 대통령의 지지로 지난 80년간의 서러운 역사를 끝내고 도약의 기회를 맞았다”면서 “이재명 정부와 힘을 합쳐 전남광주에 압도적 성장을 가져올 수 있도록 여러분의 지지가 필요하다”고 역설했다.민 후보는 특히 영암 지역 현안과 관련해 “영암은 풍부한 재생에너지와 용수, 토지를 다 갖추고 있어 RE100 산단이 들어서기에 딱 좋은 곳”이라며 “정부가 전남광주에 RE100 산단을 추진한다면 우선적으로 영암이 적합할 것”이라고 밝혔다.이날 오뚝유세단 지원 유세에 동참한 국회의원들도 민주당 후보들을 향한 전폭적인 지지를 당부하며 화력을 보탰다.박주민 의원은 “지방이 중앙정부와 제대로 발 맞춰 일할 수 있는 새로운 기회가 도래했다”면서 “지방 소멸 위기를 극복하고 대한민국이 균형 발전할 수 있는 아주 좋은 기회이자 마지막 기회를 놓치지 말아달라”고 호소했다.신정훈 의원은 “이재명 대통령이 인구 소멸에 직면한 전남을 살려내기 위해 RE100 산단과 에너지를 가지고 이곳 서남권, 특히 영암을 중심으로 새로운 미래를 만들겠다고 한다”면서 “이번 기회에 이재명 대통령과 호흡을 잘 맞춰 영암군의 새로운 미래를 만들 사람을 뽑아달라”고 요청했다.광주 홍행기 기자