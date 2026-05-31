李 대통령 “정치 무관심, 최악의 저질들에게 지배당하는 것”

구글에서 서울신문 먼저 보기

연일 X 통해 투표 참여 호소

이미지 확대 소중한 한 표 행사하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표용지를 투표함에 넣고 있다. 2026.5.29 청와대통신사진기자단

세줄 요약 지방선거 앞두고 투표 참여 독려

정치 무관심의 대가 경고 발언

충직한 공직자 선택 필요성 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제9회 전국동시지방선거를 사흘 앞둔 31일 이재명 대통령은 “투표에 적극 참여해 이 나라의 주인은 국민이라는 사실을 분명히 보여달라”고 호소했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에서 “정치 무관심의 대가는 최악의 저질들에게 지배당하는 것이다”라는 고대 그리스 철학자 플라톤의 명언을 인용하며 이같이 말했다.이 대통령은 “민주공화국에서 주권자의 침묵과 투표 포기는 국민을 속이고 사익을 위해 권력을 남용하며 나와 가족의 삶을 망치는 자들에게 기회를 주는 것”이라고 강조했다.이어 국민들에게 투표 참여를 독려하며 “권력은 어디를 향해야 하는지를, 주권자의 뜻이 어디에 있는 지를 분명히 보여달라”고 당부했다.이 대통령은 “국민이 맡긴 권력을 오로지 국민의 뜻에 따라 국민만을 위해 사용할, 충직하고 유능한 이들을 찾아 그들에게 기회를 주시기 바란다”면서 “선출된 공직자가 어떤 마음과 자세로 어떻게 하느냐에 따라 세상은 지옥이 될 수도 천국이 될 수도 있다”고 힘주어 말했다.이 대통령은 “투표의 힘은 생각보다 강하다”면서 “선출된 그들이 내 삶을 풍요롭게 만드는 충직한 머슴이 될지, 세상을 파괴하고 국민에게 고통을 주는 악성 지배자가 될지는 주권자의 손에 달려 있다”고 설명했다.그러면서 “이 말이 불편한 정치인이나 정치집단이 있다면 그들이 바로 주권자가 투표로서 극복해야 할 구태 기득권자들”이라고 꼬집었다.이 대통령은 사전투표 마지막날인 전날에도 X를 통해 “투표는 민주주의의 생명줄”이라면서 “투표를 포기하는 것은 나와 가족의 미래를 포기하는 것과 같으며, 중립이 아니라 내 삶과 공동체를 해치는 그들을 편드는 것”이라고 강조한 바 있다.김소라 기자