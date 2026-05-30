지방선거 둘째날 사전투표율 오후 5시 투표율 22.16%…역대 지선 최고치

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세줄 요약 사전투표율 22.16%로 역대 지선 최고치 경신

전남 37.42% 최고, 대구 17.52% 최저 기록

오후 6시까지 전국 3571개 투표소에서 진행

이미지 확대 6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 서울 영등포구 신길4동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표함에 투표용지를 넣고 있다. 2026.5.30 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 5시 현재 투표율이 22.16%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 사전투표 둘째 날인 이날 오후 5시까지 전국 유권자 4464만 9908명 중 989만 2334명이 투표에 참여했다.이는 종전 지방선거 최고 사전투표율인 2022년 제8회 지방선거 최종 사전투표율(20.62%)보다 1.54% 포인트 높은 수치다. 또한 지난 지방선거 동시간대 투표율(19.44%)과 견주면 2.72% 포인트 높다.17개 시·도 중 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 37.42%다. 이어 전북 33.46%, 광주 26.28%, 강원 25.82% 순이다.투표율이 가장 낮은 지역은 대구로 17.52%다. 이어 경기 19.66%, 부산 20.11%, 인천 20.34% 순이다.서울의 투표율은 22.22%를 기록했다.29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.사전투표가 진행되는 투표소는 전국 3571개로, 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.김민지 기자