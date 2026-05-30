지선 둘째날 사전투표율 오후 2시 18.61%…830만명 참여

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세줄 요약 사전투표 둘째 날 오후 2시 투표율 18.61%

전체 유권자 4464만9908명 중 830만8933명 참여

전남 최고, 대구 최저, 전년보다 2.24%p 상승

이미지 확대 투표하는 유권자 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 경남 창원시 성산구 경남연구원에 마련된 사전투표소에서 한 유권자가 투표하고 있다. 2026.5.30 연합뉴스

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중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 2시 현재 투표율이 18.61%로 집계됐다고 밝혔다.전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 830만 8933명이 투표를 마쳤다. 이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 같은 시간대 투표율(16.37%)과 견줘 2.24% 포인트 높은 기록이다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(32.69%)이며 전북(28.97%), 강원(22.21%), 광주(22.1%) 등이 뒤를 이었다.가장 낮은 곳은 14.68%를 기록한 대구였고 이어 경기(16.3%), 부산(16.87%), 인천(16.89%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 18.38%로 집계됐다.전날 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다. 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.하승연 기자