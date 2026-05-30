지방선거 둘째날 사전투표율 낮 1시 17.50%…전남 30% 돌파

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세줄 요약
- 사전투표 둘째 날 오후 1시 투표율 17.50%
- 전남 31.1%로 전국 최고, 대구 13.79% 최저
- 2022년 동시간대보다 2.06%포인트 상승
제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 1시 현재 투표율이 17.50%로 집계됐다.
중앙선거관리위원회는 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 781만 2780명이 투표를 마쳤다고 밝혔다.
이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(15.44%)과 비교하면 2.06% 포인트 높다.
현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(31.1%)으로 전국 17개 시·도 가운데 유일하게 30%를 넘겼다. 뒤를 이어 전북(27.54%), 강원(21.0%), 광주(20.88%) 등이 자리했다.
가장 낮은 곳은 13.79%를 기록한 대구였다. 이어 경기(15.26%), 인천(15.84%), 부산(15.88%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 17.21%를 기록했다.
29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.
사전투표가 진행되는 투표소는 전국 3571개로, 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.
김민지 기자
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