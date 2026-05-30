지방선거 둘째날 사전투표율 오전 10시 14.29%…전남 26.81% ‘최고’ 대구 11.15% ‘최저’

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세줄 요약 전국 사전투표율 14.29% 집계

전남 최고, 대구 최저 투표율

직전 지방선거보다 1.62%p 상승

이미지 확대 6·3 지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오전 충북 청주 강서2동행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표하고 있다.2026.5.30 연합뉴스

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6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오전 10시 현재 전국 투표율이 14.29%로 집계됐다.중앙선거관리위원회는 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 638만 240명이 투표를 마쳤다고 밝혔다.투표율은 14.29%로 직전 지방선거 12.67% 대비 1.62%포인트 높다.투표율이 가장 높은 지역은 전남(26.81%)이다. 이어 전북 23.48%, 강원 17.49%, 광주 17.31% 순으로 집계됐다.가장 낮은 곳은 대구로 11.15%다. 이어 경기 12.25%, 인천 12.70%, 부산 12.94% 순이다. 서울 지역 투표율은 13.81%를 기록했다.29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.사전투표가 진행되는 투표소는 전국 3571개로, 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.김민지 기자