6·3 지방선거 둘째날 사전투표율 오전 9시 13.35%…서울 12.89%

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 사전투표 둘째 날 오전 9시 투표율 13.35%

전남 25.32% 최고, 대구 10.37% 최저

서울 투표율 12.89%, 전국 평균 상회

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 전북도청에 마련된 사전투표소에서 한 어린이가 아빠의 투표 모습을 지켜보고 있다. 2026.5.30 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오전 9시 현재 투표율이 13.35%로 집계됐다고 중앙선거관리위원회가 밝혔다.전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 595만 9952명이 투표를 마쳤다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(11.81%)과 비교해 1.54%포인트 높은 수치다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(25.32%)이고 전북(22.08%), 강원(16.38%), 광주(16.20%) 등이 뒤를 이었다.가장 낮은 곳은 10.37%를 기록한 대구였다. 이어 경기(11.40%), 인천(11.81%), 부산(12.11%) 등 순이었다. 서울 지역 투표율은 12.89%를 기록했다.29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.사전투표가 진행되는 투표소는 전국 3571개로, 투표소 위치는 선관위 홈페이지(www.nec.go.kr)나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.김민지 기자