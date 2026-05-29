정치 6·3 지방선거 [포토] ‘사전투표 첫날’ 출국 전 투표 행렬 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/05/29/20260529800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-29 09:43 입력 2026-05-29 09:18 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 11 이미지 확대 출국 전 사전투표소 투표 행렬제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 인천국제공항 제2터미널 출국장에 설치된 사전투표소에서 투표를 하려는 시민들이 줄을 서고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 6ㆍ3지방선거, 출국 전 사전투표제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 인천국제공항 제1터미널 출국장에 설치된 사전투표소에서 시민들이 출국 전 사전투표를 하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 사전투표하는 장병들제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 장병들이 투표하고 있다. 2026.5.29 공동취재 이미지 확대 해군 훈련병들도 ‘소중한 한 표’제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 경남 창원시 진해구 이순신리더십국제센터에 마련된 사전투표소에서 해군 훈련병들이 투표하기 위해 대기하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 미래 세대의 한표6?3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 광주 북구 전남대학교 컨벤션홀에 마련된 사전투표소에서 유권자인 어머니를 따라온 초등학생 자녀가 기표소 밖에서 기다리고 있다. 참정권은 없어도 미취학 아동은 기표소 안에 들어갈 수 있지만, 초등학생인 만 7세부터는 들어갈 수 없다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 투표하는 시민들제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 충북 청주 창신초등학교 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 문재인 전 대통령?김정숙 여사 사전투표문재인 전 대통령과 김정숙 여사가 6?3지방선거 사전투표 첫날인 29일 경남 양산시 하북면 주민자치센터에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 사전투표하는 이재용 삼성전자 회장이재용 삼성전자 회장이 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 제9회 전국동시지방선거 사전투표소에서 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 투표하는 조희대 대법원장조희대 대법원장이 29일 서울 서초구 반포4동 주민센터에 마련된 제9회 전국동시지방선거 사전투표소에서 투표하고 있다. 2026.5.29 공동취재 이미지 확대 투표 용지 전달받는 유권자제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 강원 속초시 조양동 속초국민체육센터에 마련된 사전투표소에서 한 유권자가 투표 용지를 받고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 사전투표 시작6?3 지방선거 사전투표 첫날인 29일, 전북 전주시 완산구 효자동 효자3동주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자가 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 인천국제공항 제2터미널 출국장에 설치된 사전투표소에서 투표를 하려는 시민들이 줄을 서고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지