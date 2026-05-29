“왜 줄 안 서요?” 사전투표 이준석에 주민 ‘버럭’…알고보니

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지역구에서 사전투표…한 유권자 항의

“국회의원은 줄 안 서냐” vs “안내 받았다”

이준석 “투표소에 줄 없었다, 유권자가 착각”

SNS에 영상 퍼지자 “신고할 것” 경고

이미지 확대 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터를 찾아 투표하려는 상황에서 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 항의했다. 이 위원장은 당시 투표소에 대기줄이 없었으며, 해당 유권자가 줄이 있는 것으로 오해해 발생한 해프닝이라고 밝혔다. 자료 : 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장 페이스북

이미지 확대 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터를 찾아 투표하려는 상황에서 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 항의했다. 이 위원장은 당시 투표소에 대기줄이 없었으며, 해당 유권자가 줄이 있는 것으로 오해해 발생한 해프닝이라고 밝혔다. 자료 : 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장 페이스북

세줄 요약 사전투표소 항의 소동, 줄 없던 오해로 정리

이준석, 안내 따라 이동했다며 특혜 의혹 부인

영상 확산 뒤 사실왜곡 유포 신고 예고

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6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 사전투표소를 찾았다가 다른 유권자로부터 “왜 줄을 안 서냐”는 항의를 받았다. 그러나 당시 투표소에는 대기줄이 없었으며 해당 유권자가 오해해 발생한 해프닝이라고 이 위원장이 밝혔다.이날 정계에 따르면 이 위원장은 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터에서 한 표를 행사했다.이 위원장은 이날 투표소에서 “지금 분위기는 어느 때보다 이재명 정부의 실정과 독주에 대한 견제 심리가 작동하고 있는 것 같다”며 “지방선거를 통해서 우리 국민들이 일방주의와 독선은 받아들이지 않는다는 것을 보여줬으면 좋겠다”고 강조했다.이날 한 매체가 유튜브 채널에 올린 영상을 보면 이 위원장은 보좌진과 함께 투표소에 들어가 관계자의 안내를 받아 투표용지 교부처로 향했다. 이때 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 따져물었다.이 유권자는 “뒤에 기다리고 있다”, “왜 국회의원 먼저 해주냐. 여기 줄 서 있다”고 항의했다. 현직 국회의원인 이 위원장에게 줄을 서지 않고 바로 투표하는 ‘특혜’를 준 게 아니냐는 의도로 풀이된다.이에 이 위원장의 보좌진은 “저희는 안내받은 대로 들어갔다”고 해명했고, 어리둥절하던 이 위원장은 상황이 정리되자 다시 투표장 안으로 들어가 투표용지 교부처로 향했다.이 위원장은 투표를 마친 뒤 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “줄이 없는데 어떻게 줄을 서냐”고 반문했다. 투표소에는 애초에 대기줄이 없었다는 설명이다.이 위원장은 “선거에서 보면 이상한 공격을 받는 경우가 있는데, 내가 줄을 안 섰다고 누가 항의하는 듯한 영상이 올라왔다”고 입을 열었다.이어 “해당 영상을 보면 줄이라는 것이 없다. (투표용지를 인쇄하는) 기기 앞에 사람이 없고 다 비어있다”면서 “항의하신 분은 줄이 없는데 줄이 있는 것으로 착각해서 투표 사무원 뒤에 서있었던 상황”이라고 설명했다.이 위원장의 이러한 해명에 매체 측은 영상을 삭제했다. 그러나 영상을 캡쳐한 이미지 등이 SNS 등에 확산하자 이 위원장은 재차 글을 올려 “투표소에 줄이 없었고 안내요원이 ‘F번 교부처 앞으로 가세요’라고 안내해서 간 것이 명확하다”고 해명했다.그러면서 이들 영상과 사진을 유포하는 네티즌들을 향해 “처음 올린 매체도 상황을 파악하고 내린 것을 캡쳐해서 ‘싸가지’ 프레임을 만들려는 시도는 매번 황당하다”고 일갈했다. 그러면서 사실관계를 왜곡해 유포하는 SNS 계정들을 공직선거법 위반으로 신고하겠다고 덧붙였다.김소라 기자