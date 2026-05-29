“혼자 왔다” 투표소에 뜬 이재용…“악수 좀” 요청에 이렇게까지

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한남동에서 사전투표…이례적 언론 포착
6·3지방선거 사전투표 첫 날인 29일 이재용 삼성전자 회장이 투표소를 찾아 한 표를 행사했다. 이 회장이 선거 관련 투표하는 모습이 언론에 포착된 건 이례적이다.
이 회장은 이날 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 투표소를 찾아 투표했다.
이 회장은 회색 정장 차림으로 투표소를 찾았다. 수행원 등을 대동하지 않은 채 혼자 투표소에 들어선 이 회장은 신분증 확인 등 절차를 거쳐 투표를 진행했다.
현장에 있던 투표 관리원이 “악수 좀…”이라며 악수를 부탁하자 이 회장은 관계자들에게 손을 건네며 악수하고 미소를 지어보였다. 이어 “고생이 많으시네요”라며 관계자들을 격려하기도 했다.
이 회장은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 등 선거에 출마한 후보들의 사전 투표 장면을 취재하던 기자들에 의해 우연히 포착된 것으로 알려졌다.
이 회장은 투표를 마친 뒤 별다른 발언을 하지 않고 투표소를 떠났다.
한편 6·3지방선거 사전투표는 오는 30일까지 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다. 오전 6시부터 오후 6시까지 투표소가 열리며, 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.
김소라 기자
세줄 요약
- 이재용 회장, 한남동 투표소서 사전투표
- 수행원 없이 혼자 방문, 절차 따라 투표
- 악수 요청에 응하고 관계자들 격려
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