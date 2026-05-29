지방선거 오후 3시 사전투표율 8.15%…전남 최고, 대구 최저

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세줄 요약 전국 사전투표율 8.15% 집계

전남 최고, 대구 최저 기록

2022년 동시간대보다 0.9%p 상승

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 강남구 역삼1동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 줄지어 서있다. 2026.5.29 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 3시 현재 전국 투표율은 8.15%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 364만 57명이 투표권을 행사했다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(7.25%)과 견줘 0.9% 포인트 높다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(16.66%)이다. 전북(14.16%), 강원(10.42%), 광주(10.0%) 등이 뒤를 이었다.투표율이 가장 낮은 곳은 대구(6.35%)다. 이어 경기(6.74%), 인천(7.02%), 울산(7.41%) 등 순이다. 서울의 투표율은 7.66%를 기록했다.사전투표는 이날부터 30일까지 전국 3571개 사전투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다.사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다. 유권자들은 주소지와 상관없이 모든 사전투표소에서 투표할 수 있다.사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털 사이트 등에서 확인하면 된다.윤예림 기자