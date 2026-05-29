지선 첫날 사전투표율 오후 2시 7.02%…4년 전보다 0.76%p↑

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세줄 요약 사전투표 첫날 오후 2시 투표율 7.02% 집계

4년 전 같은 시각보다 0.76%포인트 상승

전남 최고, 대구 최저로 지역별 편차 확인

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 2시 현재 전국 투표율은 7.02%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 313만 4398명이 투표권을 행사했다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(6.26%)과 비교하면 0.76% 포인트 높은 수치다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(14.5%)이다. 이어 전북(12.22%), 강원(9.03%), 광주(8.63%) 등이 뒤를 이었다.반면 투표율이 가장 낮은 곳은 5.46%를 기록한 대구였다. 이어 경기(5.79%), 인천(6.04%), 울산(6.37%) 등 순이다. 서울의 투표율은 6.58%로 집계됐다.사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다. 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털 사이트에서 확인 가능하다.윤예림 기자