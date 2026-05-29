지선 첫날 사전투표율 오후 1시 현재 5.9%…4년 전보다 0.58%p↑

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세줄 요약 전국 사전투표율 5.9% 집계

4년 전보다 0.58%포인트 상승

전남 최고, 대구 최저 투표율

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 1시 현재 전국 투표율은 5.9%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 263만 3446명이 투표권을 행사했다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(5.32%)과 견줘 0.58% 포인트 높다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 12.3%의 투표율을 기록했다. 이와 함께 전북이 10.31%로 두 자릿수 투표율을 달성했으며 이어 강원(7.59%), 광주(7.25%) 순으로 투표율이 높았다.가장 낮은 곳은 4.57%를 기록한 대구였다. 이어 경기(4.86%), 인천(5.09%), 부산(5.35%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 5.51%를 기록했다.사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다. 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털 사이트에서 확인 가능하다.윤예림 기자