사전투표 이재준, “오늘의 한 표가 수원의 미래를 바꾼다”

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이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보가 사전투표 첫날인 29일 오전 10시 30분 수원시 팔달구 행궁동에서 사전투표를 마치고 적극적인 투표 참여를 호소했다.
부인 이지영 씨와 함께 한 표를 행사한 이 후보는 “투표를 해야 내 삶도 달라지고 세상도 변한다. 적극적인 투표를 부탁드린다”며 “투표를 한 행궁동은 고향 같은 곳이다. 12년 전 행리단길을 조성하면서 주민들과 함께한 장소인 만큼, 전국적인 관광지로 자리매김한 행리단길의 모델을 수원 곳곳에 있는 골목으로 연결해 나가겠다”고 약속했다.
이 후보는 사전투표 이후에 권선·세류 생활권과 고색산업단지를 잇는 민생·경제 현장 행보를 이어간다.
그는 유세를 통해 교통비, 교육비, 의료비 등 시민들이 체감하는 필수 생활비 부담을 낮추고, 권선권의 생활 인프라와 골목상권 경쟁력을 높이겠다는 민생 메시지를 전할 예정이다.
안승순 기자
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