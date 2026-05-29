사전투표 이재준, “오늘의 한 표가 수원의 미래를 바꾼다”

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이미지 확대 이재준 민주당 수원시장 후보가 29일 오전 10시 30분 수원시 팔달구 행궁동에서 부인 이지영 여사와 함께 사전투표를 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 이재준 캠프 제공

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이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보가 사전투표 첫날인 29일 오전 10시 30분 수원시 팔달구 행궁동에서 사전투표를 마치고 적극적인 투표 참여를 호소했다.부인 이지영 씨와 함께 한 표를 행사한 이 후보는 “투표를 해야 내 삶도 달라지고 세상도 변한다. 적극적인 투표를 부탁드린다”며 “투표를 한 행궁동은 고향 같은 곳이다. 12년 전 행리단길을 조성하면서 주민들과 함께한 장소인 만큼, 전국적인 관광지로 자리매김한 행리단길의 모델을 수원 곳곳에 있는 골목으로 연결해 나가겠다”고 약속했다.이 후보는 사전투표 이후에 권선·세류 생활권과 고색산업단지를 잇는 민생·경제 현장 행보를 이어간다.그는 유세를 통해 교통비, 교육비, 의료비 등 시민들이 체감하는 필수 생활비 부담을 낮추고, 권선권의 생활 인프라와 골목상권 경쟁력을 높이겠다는 민생 메시지를 전할 예정이다.안승순 기자