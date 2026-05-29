“제주 미래 위한 선택”… 유권자 발길 이어진 사전투표소

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위성곤·문성유·양윤녕 도지사 후보 모두 사전 투표

11시 40분 기준 제주지역 사전투표율은 3.99% 달해

이미지 확대 투표하는 유권자들 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 제주도의회에 마련된 연동 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 사전투표 하며 활짝 웃는 위성곤 후보 위성곤 더불어민주당 제주특별자치도지사 후보가 29일 사전투표를 마치고 “위대한 제주의 시작, 민생 회복의 첫 걸음에 모든 도민들께서 함께해달라”고 참여를 호소했다. 위성곤 후보 캠프 제공

이미지 확대 사전투표하는 문성유 국민의힘 제주도지사 후보 문성유 국민의힘 제주도지사 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 제주시 용담2동주민센터에 마련된 사전투표소에서 아버지 문두민(오른쪽)씨와 함께 사전투표를 하고 있다. 투표를 마친 뒤 문 후보는 “투표는 제주 미래를 결정하는 가장 중요한 힘”이라며 “누구를 지지하든 반드시 투표에 참여해 도민의 뜻을 보여주시길 바란다”고 말했다. 뉴시스

이미지 확대 투표하는 양윤녕 무소속 제주도지사 후보 양윤녕 무소속 제주도지사 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 제주도의회 의원회관 1층 대회의실에 마련된 제주시 연동 사전투표소에서 투표하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 제주 사전투표 시작, 도내 43곳 투표소 운영

출근길·여행객 발길 이어져 오전 투표율 3.99%

도, 투·개표 지원 상황실 가동해 대응 강화

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제9회 전국동시지방선거 사전투표가 29일 제주에서도 일제히 시작됐다. 제주도는 투표와 개표 전 과정을 관리하기 위한 지원 상황실 운영에 들어가며 선거 관리 체계를 강화했다.이날 오전 6시부터 제주시 26곳, 서귀포시 17곳 등 도내 43개 사전투표소에서는 유권자들의 발길이 이어졌다. 주민센터와 읍·면사무소, 체육관, 학교 등에 마련된 투표소에는 출근길 시민과 여행 일정 등을 고려한 유권자들이 잇따라 찾았다.서귀포시 안덕면 사전투표소에서 만난 라모(59)씨는 “선거당일에 집에서 편히 결과를 지켜보려고 미리 투표했다”고 말했다.정치권 인사들의 투표도 이어졌다. 이상봉 제주도의회 의장은 이날 사전투표를 했으며, 오영훈 제주지사는 다음 달 3일 본투표일에 참여할 예정이다.더불어민주당 위성곤·국민의힘 문성유·무소속 양윤녕 제주도지사 후보와 김광수·고의숙·송문석 제주도교육감 후보도 이날 투표를 마쳤다. 서귀포시 국회의원 보궐선거에 출마한 민주당 김성범 후보도 사전투표에 참여했다.사전투표는 29~30일 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 주소지와 관계없이 전국 어디서나 투표할 수 있다.제주시 유권자는 도지사·교육감·도의원·비례대표 등 4장의 투표용지를, 서귀포시 유권자는 국회의원 보궐선거를 포함해 5장의 투표용지를 받는다. 다만 도의원 무투표 당선 지역 8곳 유권자는 3장의 투표용지로 투표한다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 11시 기준 제주지역 사전투표율은 3.99%로 집계됐다.도는 이날부터 다음 달 4일 개표 종료 때까지 ‘투·개표 지원 상황실’을 운영한다. 상황실에는 특별자치행정국장을 중심으로 도와 행정시 공무원 등 15명이 참여해 투표 진행 상황과 사건·사고 대응을 총괄한다.도는 제주도선거관리위원회와 경찰 등 유관기관과 협조 체계를 유지하며 돌발 상황 발생 시 신속 대응에 나설 계획이다.또 사전투표소 43곳에 대한 점검을 마쳤으며, 본투표를 앞둔 다음 달 2일에는 도내 230개 투표소를 대상으로 기표소 주변 폐쇄회로(CC)TV 설치 여부와 안내물 부착 상태 등 시설·안전 관리 실태를 추가 점검할 예정이다.이번 지방선거 제주지역 선거인 수는 총 56만5350명이다. 제주시 41만 978명, 서귀포시 15만 4372명으로, 지난 제8회 지방선거보다 266명 증가했다.투표소는 도내 읍·면·동에 총 230곳이 설치된다. 학교 시설이 73곳, 주민회관·경로당 등 주민시설이 99곳이다. 개표는 제주시 한라체육관과 서귀포시 제주공천포 전지훈련센터 다목적체육관에서 진행된다.김인영 도 특별자치행정국장은 “유관기관과 긴밀히 협력해 공정하고 안전한 선거 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자