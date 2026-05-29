안민석, “등교가 설레는 학교 만들겠다…경기교육 변화와 발전 위해 소중한 한 표 절실”

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이미지 확대 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 사전투표 첫날인 29일 아침 7시 광교1동행정복지센터에서 배우자와 함께 투표함에 투표지를 넣고 있다. 안민석 캠프 제공

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안민석 경기도교육감 후보가 경기교육의 변화와 발전을 위해 소중한 한 표가 절실하다며 사전투표 참여를 호소했다.안 후보는 사전투표 첫날인 29일 아침 7시 광교1동 행정복지센터에서 배우자와 함께 사전투표를 마친 뒤 현장에서 “사전투표에 학생의 등교가 설레는 학교, 선생님들이 존중받는 학교, 학부모들이 안심하고 보낼 수 있는 학교를 위한 마음을 간절하게 담았다”고 밝혔다.이후 페이스북을 통해 “아침 7시인데도, 일찍 투표하고 출근하려는 분들이 많았다”며 “도민 여러분의 ‘경기교육대전환’에 대한 기대와 바람을 느낄 수 있었다”고 사전투표소 분위기를 전했다.그러면서 “바쁘시더라도, 휴가 일정을 잡으셨더라도 사전투표에 꼭 참여해 주십시오”라며 “경기교육의 변화와 발전을 위해 도민 여러분의 소중한 한 표가 절실하다. 투표가 종료되는 순간까지 겸손한 마음으로 최선을 다하겠다”고 호소했다.안승순 기자