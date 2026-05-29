지선 첫날 사전투표율 오전 9시 현재 1.7%…4년 전보다 0.11%p↑

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세줄 요약 첫날 오전 9시 전국 사전투표율 1.7% 집계

4년 전 같은 시각보다 0.11%포인트 상승

전남 최고, 대구 최저로 지역별 편차 확인

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 충북 청주 창신초등학교 사전투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 9시 현재 전국 투표율은 1.7%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 75만 8381명이 투표권을 행사했다.이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(1.59%)과 견줘 0.11% 포인트 높다.현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(4.12%)이다. 강원(2.22%), 광주(2.08%) 등이 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 1.24%를 기록한 대구다. 이어 경기(1.36%), 인천(1.42%), 부산(1.44%) 등 순이다. 서울 지역 투표율은 1.57%로 집계됐다.사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다. 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털 사이트에서 확인 가능하다.윤예림 기자