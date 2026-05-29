텃밭 전북 놓칠라… 원팀 내세운 민주

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무소속 돌풍에 격전지 된 전북지사 선거

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세줄 요약 전북, 민주당 텃밭서 격전지로 부상

김관영 무소속 돌풍, 혼전 양상 확산

민주당, 사과·원팀 내세워 총력 지원

2026-05-29 4면

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더불어민주당 ‘텃밭’으로 불려 온 전북은 민주당에서 제명된 김관영 전북지사 무소속 후보가 돌풍을 일으키면서 뜻밖의 격전지로 부상했다. 민주당은 몸을 낮추면서도 당·정·청 ‘원팀’을 강조하며 이원택 민주당 후보에 대한 지지를 호소하고 있다.●정청래 “도민에 죄송” 몸 낮춰정청래 민주당 대표는 28일 친여 성향 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다’에 출연해 김 후보의 제명 과정에 대해 “유력한 후보였기 때문에 당 지도부도 충격이었다. 전북도민들도 충격이었을 것”이라며 “도민들의 마음을 다 헤아리지 못한 점에 대해 죄송하다”고 사과했다.그러면서도 “‘민주당은 좀 그렇다’ 하시더라도 이재명 대통령에게 힘을 실어 주는 차원에서 이 후보에게 꼭 투표해 주시길 간곡하게 부탁드린다”고 당부했다.●한병도 이달만 현장 6번 찾아김 후보의 선전은 현역 출신으로 당에서 제명된 후보 개인에 대한 동정 여론과 정 대표를 향한 전통 지지층의 반감 등이 작용한 때문으로 분석된다. 최근 각종 여론조사에서도 두 후보가 혼전 양상을 보이면서 민주당은 당 차원에서 이 후보를 집중 지원하고 있다.정 대표는 이날 하루에만 페이스북에 이 후보 지지를 호소하는 게시글을 다섯 차례나 올렸고 한병도 원내대표는 이날 포함, 이달에만 전북을 총 여섯 차례 방문했다.●김관영 ‘대통령 교감설’ 꺼내여기에 맞서 김 후보는 최근 “무소속 출마 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적이 있다”며 ‘대통령 교감설’을 꺼냈다. 이후 청와대가 부인하고 이 후보가 거세게 반격에 나서면서 지역 표심이 어디로 향할지가 남은 변수다. 지역 시민단체는 이와 관련해 김 후보를 고발하기도 했다.이준호 기자