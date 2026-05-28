‘낙동강 벨트’를 사수하라… 정권 지원 vs 견제론

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부산·울산·경남 선거 판세

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세줄 요약 부울경 광역단체장 선거, 여야 접전 구도 형성

부산 전재수·박형준 오차범위 내 박빙 승부

울산·경남 단일화와 보수 결집이 최대 변수

2026-05-29 4면

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더불어민주당과 국민의힘 모두 ‘접전’ 지역으로 분류한 부울경(부산·울산·경남) 광역단체장 선거는 이재명 정부 지원론과 견제론이 팽팽하게 맞서고 있다. ‘낙동강 벨트’의 보수 결집 강도가 최대 변수로 떠오른 가운데 울산은 진보·보수 진영 단일화가 막판 판세에 영향을 미칠 전망이다.전재수 부산시장 민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보의 지지율 격차는 오차범위 내 접전 양상이다. 지난달 초만 해도 전 후보가 10% 포인트 넘게 앞섰지만, 최근 박 후보가 거세게 추격하면서 전 후보와의 지지율 격차가 1%대 포인트로 좁혀지는 조사 결과가 나왔다.여권은 부울경 ‘맏형’인 부산의 보수 지지층이 선거 막판 결집하면 안심할 수 없기 때문에 전 후보의 ‘뒷심’ 발휘에 기대를 거는 분위기다.울산시장 선거는 김상욱 민주당 후보와 김두겸 국민의힘 후보가 오차범위 내 접전을 벌이고 있다. 단일화 결과에 따라 선거 막판 판세도 요동칠 전망이다.경남지사 선거도 김경수 민주당 후보와 박완수 국민의힘 후보의 ‘박빙 승부’가 펼쳐지고 있다. 전날 전희영 진보당 후보가 사퇴 후 김 후보 지지를 선언하는 등 민주 진보 진영의 단일화가 막판 선거 구도에도 영향을 끼칠지 주목된다.김 후보는 이날 거제를 찾아 조선소 노동자들에게 퇴근 인사를 하며 노동자 표심을 공략했다. 이에 맞서 박 후보는 창녕·의령군, 창원 진해구, 양산시를 찾아 “도민들이 민주당 폭주를 투표로 심판해야 한다”고 목소리를 높였다.강윤혁·곽진웅 기자