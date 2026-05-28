‘13.2%P 차’부터 ‘동률’까지… 승부처 서울 표심은 ‘롤러코스터’

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정 49.6 vs 오 36.4… 둘 다 39% 등

블랙아웃 직전 조사도 예측 어려워

정원오 “사고 예방에 재난기금 30%”

오세훈 “서울마저 내주면 야당 소멸”

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 28일 서울 중구 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 오세훈 국민의힘 후보가 같은 날 종로구 대왕빌딩 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 발언하는 모습.

도준석 전문기자

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세줄 요약 서울시장 선거, 정원오·오세훈 초접전 양상

여론조사 13.2%포인트 차와 동률 동시 등장

서소문 사고·재난 공약이 막판 변수로 부상

2026-05-29 3면

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6·3 지방선거 최대 승부처인 서울시장 선거는 28일까지도 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 간 승패를 쉽게 예측할 수 없는 형국이다. 정 후보가 오차범위 내에서 앞선다는 여론조사와 두 후보가 동률이라는 조사 결과가 동시에 나오는 가운데 선거운동까지 멈추게 했던 서소문 고가차도 사고가 막판 표심에 어떤 영향을 줄지 등이 변수다.서울은 국민의힘과 민주당 지도부 모두 접전 지역으로 분석하고 있다. 선거 초반에는 이른바 ‘명심’(이재명 대통령의 의중)을 업고 당내 경선에서 승리한 정 후보가 현역인 오 후보를 리드하는 양상이 이어졌다. 하지만 ‘후보 미등록 사태’를 치른 뒤 오 후보가 지도부와 별도 행보에 나서면서 둘 사이 격차는 점차 좁혀졌다.여론조사 공표 금지 기간 돌입 전 마지막 여론조사에서도 승부를 예측하기 어려운 ‘롤러코스터’ 수치가 나왔다. 동아일보·리서치앤리서치가 지난 24~26일 실시한 조사(전화면접, 표본오차 ±3.5% 포인트, 여론조사심의위 참조)는 정 후보 49.6%, 오 후보 36.4%로 오차범위 밖인 13.2% 차이가 났다. 반면 문화일보·엠브레인퍼블릭 조사(26~27일, 전화면접, 표본오차 ±3.5% 포인트)에서는 두 후보가 39%로 동률을 기록했다.전통적인 자동응답(ARS)과 전화면접(CATI) 조사 방식의 차이가 아닌 같은 기간, 같은 방식의 여론조사에서 큰 차이가 나면서 유권자뿐 아니라 두 캠프에서도 당혹감이 감지된다.김봉신 메타보이스 대표는 “통상 조사 첫날 표본 집계가 집중되는데 최근 서울 지역에 대형 이슈들이 잇따라 터지면서 바닥 민심이 그만큼 요동치고 있다는 방증”이라고 분석했다. 또 다른 여론조사 전문가는 “조사 기관마다 고유한 접촉 방식과 설문 구조가 다른 ‘하우스 이펙트’가 있다”고 설명했다.이날 공개 행보를 재개한 정 후보는 “현재 서울시 행정은 재난 사고의 사후 조치에 집중된 만큼 이를 과감하게 예방 위주로 바꿔야 한다. 서울시 재난관리기금의 30%를 안전사고 예방에 확대 집행하겠다”고 약속했다.오 후보는 기자간담회에서 “이번 선거는 서울이 정체와 퇴보의 시대로 돌아가느냐, 아니면 멈춤 없이 글로벌 톱3의 도시로 올라가느냐를 가르는 중대한 갈림길”이라며 지지를 호소했다. 특히 “서울에서 오세훈마저 무너지면 시민을 대신해 바른말을 할 야당의 존재 자체가 완전히 삭제되는 것”이라고 강조했다.손지은·강동용·박효준 기자