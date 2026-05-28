한대희 군포시장 후보 “작은도서관, 생활밀착형 공공 플랫폼으로 만들겠다”

세줄 요약 작은도서관 생활밀착형 공공 플랫폼화 공약

예산 축소·인력 부족 등 운영난 지적

2026년 정책 제안서 전달 및 지원 요청

이미지 확대 한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 28일 군포시 작은도서관협의회와 간담회를 가진 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한대희 캠프 제공

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한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 28일 군포시 작은도서관협의회와 간담회를 갖고 “작은도서관을 생활밀착형 공공 플랫폼으로 만들겠다”고 공약했다.‘작은도서관’은 주민의 생활권역 가까운 곳에서 지식정보와 독서문화 서비스를 제공하는 소규모 생활밀착형 공간으로 현재 군포시에는 총 34개의 작은도서관이 운영 중이다.이곳은 단순한 독서 공간을 넘어 돌봄, 교육, 주민 소통 등 공동체 활동을 지원하는 공공문화 거점 역할을 수행하고 있다.이날 군포시 작은도서관협의회는 최근 운영 예산 축소와 인력 부족, 실적 중심의 차등 지원 구조 등으로 운영에 어려움을 겪고 있다며, 지역 간 운영 격차를 해소하고 공공적 기능을 회복하기 위한 ‘2026년 정책 제안서’를 한 후보에게 전달했다.제안서에는 안정적 예산 체계 마련과 운영 인력 및 사서 지원, 노후 시설 환경 개선 및 프로그램 공모, 디지털 역량 강화 및 발전 계획 수립 등이 담겼다.이에 대해 한 후보는 “작은도서관은 시민의 일상과 가장 맞닿아 있는 소중한 생활밀착형 공공 플랫폼”이라며 “제안해 주신 현장의 목소리를 바탕으로 예산 정상화, 안정적인 돌봄·문화 환경 조성을 위한 정책적 지원 방안을 적극적으로 검토하겠다”고 약속했다.안승순 기자