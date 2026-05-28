현근택, “용인 반도체 차질 없이 추진” 김정관 발언 ‘환영’…시장직 건 배수진에 정부 화답

현근택 더불어민주당 용인시장 후보가 27일 “용인 반도체 클러스터 조성을 차질 없이 신속히 지원하겠다”는 김정관 산업통상부 장관 발언에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.
김 장관은 이날 페이스북을 통해 “정부가 반도체 산업이 세계 최고 수준의 경쟁력을 유지할 수 있도록 전방위적 지원을 더욱 과감하고 속도감 있게 추진하겠다”며 “세계 최대 규모의 첨단 생산기지가 될 용인 반도체 클러스터 조성을 차질 없이 지원하고 전력·용수·교통 등 핵심 인프라 구축도 국가 차원에서 빈틈없이 뒷받침하겠다”고 밝혔다.
이에 대해 현 후보는 “제가 그제(26일) 삼성전자 국가산단 사수에 시장직을 걸겠다고 배수진을 친 결기에 중앙정부가 즉각 화답한 것”이라며 “용인의 심장인 반도체 클러스터를 확실하게 지켜내면서 더 이상 용인 반도체 산단 이전론은 종결됐다”고 약속했다.
그러면서 “이재명 대통령을 비롯해 중앙부처 장관과 직접 소통하며 흔들림 없는 국가적 지원을 즉각적으로 끌어낼 수 있는 것은 집권 여당의 시장 후보만이 할 수 있는 일”이라며 “중앙정부와 각을 세우거나 눈치만 보는 야당 시장으로는 용인의 거대한 발전을 결코 감당할 수 없다”고 덧붙였다.
안승순 기자
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