김보라, ‘안성 서부권(공도·원곡·양성)’ 맞춤형 공약 발표

세줄 요약 서부권 맞춤형 공약 발표

공도·원곡·양성별 발전 전략 제시

주거·교통·교육·산업 동시 강화

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김보라 더불어민주당 안성시장 후보가 ‘안성 서부권(공도읍·원곡면·양성면)’을 고품격 행정·주거도시 육성과 계획적 성장을 이끌겠다는 맞춤형 공약을 발표했다.김 후보는 “안성 서부권은 인구 증가와 생활 수요, 산업 확장 가능성이 가장 역동적으로 나타나는 안성의 핵심 성장축”이라며 “단순히 아파트를 늘리거나 단발성 도로 확장에 그치지 않고 규제 해소, 교통망 확충, 교육·돌봄 기반을 입체적으로 다져 주민들의 삶을 실제로 변화시키겠다”고 밝혔다.이어 서부권 발전을 위한 3대 핵심 방향으로 주거는 더 품격 있게, 교통은 더 빠르게, 생활은 더 편리하게를 선포했다.공도읍은 주거·교육·교통·행정이 촘촘하게 맞물린 ‘서안성 중심 품격도시’로 육성한다. 이를 위해 ‘유천취수장 규제 해소’와 ‘공도고등학교 신설’, ‘공도읍 행정조직 격상’, ‘AI 키즈케어센터 조성’, ‘공도IC 신설 및 안성IC 정체 구간 확장’, ‘서안성 스포츠파크 조기 준공’ 등을 추진한다.원곡면은 ‘산업과 관광이 함께 크는 상생 성장 거점’으로 다진다. ‘반도체 소부장(소재·부품·장비) 우수 기업 유치’와 ‘휴양관광도시 기반 조성 및 고유 콘텐츠 개발’, ‘햇빛발전소 사업’ 등을 추진해 내실 있는 성장을 이끈다는 계획이다.양성면은 ‘사통팔달 첨단산업 성장축’으로 전격 육성한다. 주요 과제로는 ‘안성테크노밸리 조성’과 ‘행정복지센터 조기 준공’, ‘국지도 23호선 4차로 확장’ 및 ‘지방도 321호선 확장’ 등이 꼽힌다.김 후보는 “서부권의 미래는 곧 안성 전체의 미래가치를 결정하는 가장 역동적인 지표”라며 “선거철의 화려한 구호가 아니라 공도의 교육·교통 혁신, 원곡의 산업·관광 융합, 양성의 첨단 테크노밸리 완성과 도로망 확충 등 주민의 일상에 꼭 필요한 실속 있는 정책과 검증된 실천력으로 서부권 주민들의 믿음에 성실한 결과로 보답하겠다”고 약속했다.안승순 기자