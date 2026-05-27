박근혜 효과에 김부겸·추경호 초접전 전환… 정청래 “朴, 부끄러움 몰라”

대구 민심 ‘시계 제로’김 45.7%, 추 47.1%… 오차범위 내
양측 사전 투표 앞두고 유세 ‘총력’
6·3 지방선거가 일주일 앞으로 다가온 27일 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 추경호 국민의힘 후보가 오차범위 내 초접전 양상을 보이는 조사 결과가 나왔다. 추 후보 힘 싣기에 나선 박근혜 전 대통령은 부산·울산·경남(PK)을 훑으며 보수 표심 다잡기에 나섰다. 이에 정청래 민주당 대표는 “부끄러움을 모른다”며 ‘박근혜 효과’ 차단에 나섰다.
대구MBC·에이스리서치가 지난 25~26일 진행한 조사(무선 ARS 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조) 결과 김 후보 지지율은 45.7%, 추 후보는 47.1%로 오차범위 내 초접전이었다.
김 후보는 대구 달서구 기자간담회에서 “양측 고정 지지층이 팽팽한 것 같다”면서 “언제 민주당 후보가 이렇게 팽팽하게 경쟁한 적 있느냐. 대구 경제를 살려야 한다는 절박감이 저를 이렇게까지 지탱해주고 있다고 본다”고 했다.
김 후보와 추 후보는 사전투표를 이틀 앞둔 이날 치열한 유세전을 펼쳤다. 김 후보는 북구를 중심으로 일정을 소화한 뒤 대구엑스코에서 열린 건설노조 조합원 교육에 참석해 지지를 호소했다. 추 후보도 북구 팔달교 아침 인사를 시작으로 대구경북기계협동조합·대구시 어린이집 총연합회 간담회에 참석한 뒤 남구 관문시장, 동구 방촌시장 등에서 유세를 펼쳤다.
추 후보는 이날 관문시장 유세에서 “이번 선거는 민주당과 오만한 정부를 견제하는 선거”라면서 “대구시장마저 가져가면 독재가 완성된다”고 주장했다.
이런 가운데 박 전 대통령은 대구(23일), 충청권(25일)에 이어 이날 경남 진주, 울산, 부산 등 PK 지역을 두루 다녔다. 박 전 대통령은 박완수 경남지사 후보, 한경호 진주시장 후보와 함께 1년 만에 진주 중앙시장에 찾아 “시민 여러분께서 (박 후보와 한 후보를) 믿고 맡겨주면 반드시 경제를 살릴 것이라 확신한다”고 지지를 당부했다. 이에 정 대표는 충남 논산에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 “국민들의 촛불 혁명으로 탄핵당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다”며 강하게 견제했다.
서울 강윤혁·대구 민경석 기자
세줄 요약
- 대구시장 선거, 김부겸·추경호 초접전 구도
- 박근혜 PK 지원 유세, 보수 표심 결집 시도
- 정청래, 박근혜 행보 두고 강한 비판
2026-05-28 6면
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