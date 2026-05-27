대구 민심 ‘시계 제로’

이미지 확대 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마한 김부겸(왼쪽) 더불어민주당 후보가 27일 대구 북구 태전네거리에서 출근길 인사를 하고 있다. 오른쪽 사진은 추경호 국민의힘 후보가 같은 날 북구 팔달교에서 우비를 입고 출근길 인사를 하는 모습.

대구 뉴시스

세줄 요약 대구시장 선거, 김부겸·추경호 초접전 구도

박근혜 PK 지원 유세, 보수 표심 결집 시도

정청래, 박근혜 행보 두고 강한 비판

2026-05-28 6면

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6·3 지방선거가 일주일 앞으로 다가온 27일 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 추경호 국민의힘 후보가 오차범위 내 초접전 양상을 보이는 조사 결과가 나왔다. 추 후보 힘 싣기에 나선 박근혜 전 대통령은 부산·울산·경남(PK)을 훑으며 보수 표심 다잡기에 나섰다. 이에 정청래 민주당 대표는 “부끄러움을 모른다”며 ‘박근혜 효과’ 차단에 나섰다.대구MBC·에이스리서치가 지난 25~26일 진행한 조사(무선 ARS 조사, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조) 결과 김 후보 지지율은 45.7%, 추 후보는 47.1%로 오차범위 내 초접전이었다.김 후보는 대구 달서구 기자간담회에서 “양측 고정 지지층이 팽팽한 것 같다”면서 “언제 민주당 후보가 이렇게 팽팽하게 경쟁한 적 있느냐. 대구 경제를 살려야 한다는 절박감이 저를 이렇게까지 지탱해주고 있다고 본다”고 했다.김 후보와 추 후보는 사전투표를 이틀 앞둔 이날 ﻿치열한 유세전을 펼쳤다. 김 후보는 북구를 중심으로 ﻿일정을 소화한 뒤 대구엑스코에서 열린 건설노조 조합원 교육에 참석해 지지를 호소했다. 추 후보도 북구 팔달교 아침 인사를 시작으로 대구경북기계협동조합·대구시 어린이집 총연합회 간담회에 참석한 뒤 남구 관문시장, 동구 방촌시장 등에서 ﻿ 유세를 펼쳤다.추 후보는 이날 관문시장 ﻿유세에서 “이번 ﻿선거는 민주당과 오만한 정부를 견제하는 선거”라면서 “﻿﻿대구시장마저 가져가면 독재가 완성된다”고 주장했다.이런 가운데 박 전 대통령은 대구(23일), 충청권(25일)에 이어 이날 경남 진주, 울산, 부산 등 PK 지역을 두루 다녔다. 박 전 대통령은 박완수 경남지사 후보, 한경호 진주시장 후보와 함께 1년 만에 진주 중앙시장에 찾아 “시민 여러분께서 (박 후보와 한 후보를) 믿고 맡겨주면 반드시 경제를 살릴 것이라 확신한다”고 지지를 당부했다. 이에 정 대표는 충남 논산에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 “국민들의 촛불 혁명으로 탄핵당한 대통령이 지금도 부끄러움을 모르고 돌아다니고 있다”며 강하게 견제했다.서울 강윤혁·대구 민경석 기자