배우 이원종, “내란 잔재 청산하고 용인 발전 이끌 적임자는 현근택”

이미지 확대 현근택 더불어민주당 용인시장 후보와 배우 이원종 씨가 27일 기흥구청 인근 상가 앞에서 시민들과 기념 촬영을 하고 있다. 현근택 캠프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 골목골목 선거대책위원장을 맡은 배우 이원종 씨가 27일 현근택 민주당 용인시장 후보 지원 유세에 나섰다.이 배우는 현 후보와 함께 기흥구청 인근 상가 일대를 돌며 “현근택 후보가 이번 지방선거에서 반드시 승리해 내란의 잔재를 말끔히 청산하고 정의를 바로 세울 수 있도록 용인시민 여러분께서 힘을 모아달라”고 호소했다.그는 “용인의 굵직한 현안들을 속도감 있게 해결하고 눈부신 변화를 만들어내려면 중앙의 전폭적인 예산과 지원을 이끌어낼 ‘힘 있는 여당 시장’이 절실하다”며 “검증된 실력과 추진력을 갖춘 적임자는 단연 현근택뿐”이라고 강조했다.현 후보는 “오늘 현장에서 들려주신 귀한 목소리를 가슴 깊이 새겨 침체된 골목상권과 시민의 일상에 확실한 활력을 불어넣겠다”며 “‘힘 있는 여당 시장’이 돼 이재명 정부 및 국회, 경기도와 협력해 용인 반도체 국가산단의 성공적인 조성을 이끌어내고, 양질의 일자리가 넘쳐나는 ‘1등 도시 용인’을 반드시 완성하겠다”고 약속했다.안승순 기자