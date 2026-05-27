이상일, “원삼면을 반도체와 농업, 상권이 함께 성장하는 미래 복합도시로 만들겠다”

세줄 요약 원삼면 미래 복합도시 구상 발표

구상권·신상권 상생 전략 검토

농업 경쟁력 강화 정책 약속

이미지 확대 이상일 국민의힘 용인시장 후보. 이상일 캠프 제공

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이상일 국민의힘 용인특례시장 후보가 26일 처인구 원삼면 지역 상인 및 농업인들과 잇따라 간담회를 가진 자리에서 “원삼면을 반도체와 농업, 상권이 함께 성장하는 미래 복합도시로 만들겠다”고 공약했다.이 후보는 “과거 시장의 문제가 아니라 지금 중요한 것은 앞으로 원삼면 발전을 어떻게 완성하느냐”라며 “특히 원삼 구상권과 신상권이 상생할 수 있도록 구상권의 상업지역 확대와 레트로 특화거리 조성 등을 검토하겠다”고 밝혔다.그는 “구상권이 경쟁력을 갖추려면 단순히 가게 숫자를 늘리는 것이 아니라 매력 포인트를 만들어야 한다”며 “기존 장터와 상권, 문화와 관광 요소를 결합한 차별화 전략으로 신상권과 구상권이 함께 성장하는 방안을 연구해 보자”고 제안했다.농업인과의 만남에서 이 후보는 “용인시에 특화된 농산물 종합유통거점센터 조성과 청년농업인 정착 지원, 필수 농자재 지원 확대, 화훼유통복합센터 조기 준공 및 확장, 스마트농업 확대 등 농업 경쟁력 강화를 위한 정책들을 적극 추진하겠다”고 약속했다.그러면서 “남사읍 화훼유통복합단지를 수도권 남부 최대 화훼 생산·유통 거점으로 성장시키고, 스마트팜과 드론 방제, 자동화 농기계 보급 확대 등을 통해 농촌 고령화 문제 해결에도 적극 나서겠다”고 덧붙였다.안승순 기자