김보라, ‘안성 남부권(미양·서운·금광)’ 지역 맞춤형 공약 발표

세줄 요약 남부권 맞춤 공약 발표

미래모빌리티·호수관광 결합

도로·정주 여건 개선 약속

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김보라 더불어민주당 안성시장 후보가 미양면·서운면·금광면을 아우르는 ‘안성 남부권’ 권역별 맞춤 공약을 발표하며, 미래 첨단산업과 청정 호수관광을 결합한 남부권 핵심 성장축 육성과 주민 생활 편의를 획기적으로 높이겠다는 청사진을 제시했다.김 후보는 “안성 남부권은 미래모빌리티 산업의 전초기지이자 청룡호수, 금광호수 등 천혜의 자연환경을 품은 무한한 성장 잠재력을 가진 권역”이라며 “산업단지와 관광자원을 유기적으로 연결하고 도로망과 농촌 정주 여건을 함께 개선해야 주민들의 삶이 실제로 달라질 수 있다”고 밝혔다.그는 남부권 발전을 위한 3대 핵심 방향으로 ‘산업은 더 강하게, 관광은 더 매력 있게, 생활은 더 든든하게’를 발표했다.미양면은 안성의 새로운 성장동력이 될 ‘미래모빌리티 메가특구 조성’을 추진해 수도권 남부 미래산업 중심도시로 도약할 발판 마련과 ‘국지도 70호선 확장’, ‘축산냄새 저감 시설 지원’, ‘영농형 태양광 사업 추진’을 약속했다.서운면은 기업과 연구개발 기능을 집약할 ‘미래모빌리티 클러스터 구축’ 및 ‘차세대 기술센터 유치’를 핵심 과제로 내세워 양질의 일자리 창출과 ‘청룡호수 역사문화 휴양거점 개발’, ‘제3산단 청년문화센터 건립’을 공약했다.금광면은 ‘금광호수 관광자원 연계 소득 창출’ 모델 정립과 인근 반도체 소부장 단지와 연계한 ‘배후 거점 확충’, ‘마을 단위 정주 여건 개선’, 삼흥~미장 및 동막~옥정 구간의 도로 확포장 사업 추진을 내놨다.안승순 기자