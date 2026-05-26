서소문 달려간 오세훈 “서울시 모든 역량 동원해 달라” 당부

6·3 지방선거 일정 전면 중단

서소문 사고 현장 긴급 방문

“피해자 구조와 사고 수습 만전”

“추가 피해 없도록 역량 집중” 요청

이미지 확대 서소문 고가 붕괴 현장 방문한 오세훈 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 붕괴 사고 현장을 찾아 살펴보고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 구조 작업을 벌이고 있다. 뉴스1

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 6·3 지방선거 일정을 전면 중단하고 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 붕괴 사고 현장을 찾았다. 오세훈 캠프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오세훈 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보는 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 상판이 붕괴하는 사고가 발생하자 모든 선거 일정을 중단하고 사고 현장을 긴급 방문했다.오 후보는 오후 2시 33분쯤 사고가 발생하자 곧바로 현장으로 이동했다. 현장에 도착한 오 후보는 서울시 재난안전실장으로부터 구체적인 사고 상황을 파악했다. 이어 오 후보는 “무엇보다 피해자 구조와 사고 수습에 만전을 기해 달라”라고 당부했다. 또 “추가적인 피해가 발생하지 않도록 서울시의 모든 역량을 동원해 달라”고 요청했다.오 후보 캠프는 “이번 사고의 경위를 철저히 파악하고, 사태가 완전히 수습될 때까지 모든 역량을 집중할 예정”이라고 밝혔다.손지은 기자