김경희, “작은 생명도 외면하지 않겠습니다”…반려동물 복지정책 발표

세줄 요약 반려동물복지센터 건립 추진, 의료 사각 해소

취약계층 진료 지원과 유기동물 보호·입양 지원

율면 테마공원 조성, 산책·체험 공간 마련

이미지 확대 김경희 국민의힘 이천시장 후보. 김경희 캠프 제공

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김경희 국민의힘 경기 이천시장 후보가 사람과 반려동물이 함께 행복하게 살아가는 도시를 만들기 위한 반려동물 복지정책을 발표했다.김 후보는 “반려동물은 이제 단순히 키우는 동물이 아니라, 외로운 하루를 함께 견디고 가족의 빈자리를 채워주는 소중한 존재”라며 “작은 생명도 아프면 치료받고, 버려지지 않도록 돌보는 도시가 진정으로 따뜻한 도시”라고 밝혔다.이를 위해 김 후보는 반려동물복지센터 건립을 추진해 반려동물 의료 사각지대를 해소하겠다고 밝혔다. 센터는 경제적 부담으로 반려동물 진료에 어려움을 겪는 취약계층 반려가족을 지원하고, 기초 건강검진, 예방접종 상담, 중성화 지원, 긴급 의료 연계, 유기동물 보호와 입양 지원 등을 담당하는 종합 거점으로 운영될 예정이다.그는 율면 반려동물 테마공원 조성 조기 추진도 약속했다. 율면의 자연환경을 활용해 반려견 놀이터, 산책로, 쉼터, 체험·교육 공간 등을 마련하고, 시민들이 반려동물과 함께 쉬고 걷고 머물 수 있는 따뜻한 공간으로 만들겠다는 구상이다.김 후보는 “반려동물을 키우는 시민에게는 든든한 지원을, 키우지 않는 시민에게는 불편 없는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “사람과 동물이 서로에게 위로가 되고, 생명을 존중하는 마음이 이천의 품격이 되는 도시를 만들겠다”고 강조했다.이어 “작은 발걸음 하나도 소중히 여기는 이천, 버려지는 생명 없이 함께 살아가는 이천을 김경희가 만들겠다”고 약속했다.안승순 기자