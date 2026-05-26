[속보] 정원오·오세훈 “선거운동 중단…사고현장 찾겠다”

세줄 요약
- 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 발생
- 정원오·오세훈 후보, 선거운동 잠정 중단
- 인명구조·현장 안전 확보 우선 강조
26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 붕괴 사고가 발생하자 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 이날 선거운동을 잠정 중단하고 사고 현장을 찾았다.
정 후보는 이날 페이스북에서 “지금은 무엇보다 빠른 인명구조와 사고 수습이 우선”이라며 “관계 당국은 추가 피해를 막고, 구조와 현장 안전 확보에 총력을 다해달라”고 당부했다.
정 후보 캠프는 언론 공지를 통해 “정 후보가 선거 운동을 잠정 중단한다”며 “사고 수습이 최우선으로, 즉시 서소문 고가 철거 현장을 방문할 것”이라고 알렸다.
오 후보도 페이스북에 올린 글에서 “시민의 안전보다 중요한 것은 없다”면서 “이 시간 이후로 선거 운동을 중단하고, 즉시 사고 상황을 직접 살피기 위해 현장으로 가겠다”라고 밝혔다.
오 후보는 이어 “서울시와 관계 당국은 인명 피해가 발생하지 않도록 신속한 구호 조치에 총력을 다해달라”면서 “현장 작업자들과 시민들의 안전을 확보하며 사태가 온전히 수습될 수 있도록 만전을 기해달라”고 강조했다.
앞서 이날 오후 2시 32분쯤 서소문 고가차고 철거 현장에서 구조물이 무너져 내리는 사고가 발생해 2명이 숨지고 5명이 부상당했다.
김소라 기자
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