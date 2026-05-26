임태희, “안전하고 든든한 밥상 제공하겠다”…‘자율선택급식’ 751교로 확대

세줄 요약 자율선택급식 2026년 751개교 확대 계획

학생 자율권·건강 동시 보장 정책 강조

개별 음식 알레르기 검사 도입 약속

이미지 확대 임태희 경기도교육감 후보. 임태희 캠프 제공

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임태희 경기도교육감 후보가 “우리 학생들이 먹고 싶은 만큼 잘 먹고 건강하게 커야 한다”면서 학생의 자율권과 건강을 동시에 보장하는 ‘자율선택급식’ 제도를 2026년 751개교로 확대하겠다고 밝혔다.​자율선택급식은 학생이 스스로 메뉴와 식사량을 결정하는 급식 형태로, 편식과 잔반 문제를 해결하고 학생들의 자기 주도적 식생활 관리 역량을 키우는 경기미래교육의 핵심 정책이다.경기도교육청은 학교 여건에 따라 주 2, 3회 학생이 직접 원하는 메뉴를 고를 수 있도록 ‘선택 식단’을 제공하며, 평소 부족해지기 쉬운 영양분과 채소 섭취를 늘리기 위해 쌈 채소 및 샐러드바를 상시 운영하고 있다.임 후보는 급식의 자율성 확대와 더불어 ‘식단 안전’도 약속했다. 그는 전국 최초로 ‘개별 음식 알레르기 검사’를 전격 도입할 예정이다.2025년 기준 경기도 내 568개 학교에서 자율선택급식을 운영 중이며, 학생과 학부모의 만족도는 각각 92.6%와 90.3%에 이른다. 또 학생의 96%와 학부모의 91.2%가 제도의 지속 운영을 희망하는 것으로 나타났다.​임 후보는 “경기미래교육의 중요한 목표는 ‘건강한 학생’을 기르는 것”이라면서 “자율선택급식이 교육 현장의 압도적인 지지를 받는 만큼 앞으로도 안정적으로 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.안승순 기자