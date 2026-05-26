김보라, 미래산업·생활문화 선도 ‘북부권 안성맞춤’ 공약 발표

세줄 요약 대덕·고삼·보개 아우른 북부권 맞춤 공약 발표

생활문화·호수관광·미래산업 3대 축 제시

지역별 거점 육성으로 주민 삶과 경제 동시 도약

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김보라 더불어민주당 안성시장 후보가 대덕면·고삼면·보개면을 아우르는 ‘안성 북부권’ 권역별 맞춤 공약을 발표했다.김 후보는 “안성 북부권은 대학가 생활문화와 청년·여성의 안전, 고삼호수의 관광 잠재력, 그리고 보개의 반도체 소부장 특화단지까지 안성의 오늘과 미래 신성장 동력이 함께 맞물려 있는 핵심 권역”이라며 “각 지역의 특성에 맞는 촘촘한 인프라가 유기적으로 연결되어야 주민의 삶과 안성의 경제가 동시에 도약할 수 있다”고 밝혔다.그는 북부권 발전을 위한 3대 핵심 방향으로 ‘생활문화는 더 촘촘하게, 호수관광은 더 매력 있게, 미래산업은 더 선도적으로’를 제시했다.대덕면은 대학가와 주거지 특성을 살려 청년과 주민이 함께 상생하는 ‘생활문화 및 안전 거점’으로 전격 강화한다.천혜의 자연환경을 품은 고삼면은 고삼호수의 잠재력을 극대화하고 미래 세대가 유입되는 ‘미래농업·관광 거점’으로 육성한다.또 안성의 미래 성장동력을 책임질 보개면은 첨단 기술과 친환경 에너지가 결합된 ‘반도체 산업의 핵심 거점’으로 집중 육성한다.김 후보는 “안성 북부권의 도약은 대학 생활권의 활력, 호수관광의 매력, 반도체 첨단 산업의 경쟁력을 융합해 안성 전체의 가치를 확실하게 높이는 일”이라며 “선거철의 화려한 구호가 아니라 대덕의 안전·문화 체계 구축, 고삼의 레저산업·청년농 육성, 보개의 반도체 특구 조기 준공 등 주민의 일상에 꼭 필요한 실속 있는 정책과 검증된 실천력으로 북부권 주민들의 믿음에 성실한 결과로 보답하겠다”고 약속했다.안승순 기자