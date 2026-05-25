“초선 심정으로… 李가 부른다면 역할 가리지 않겠다”[6·3선거 재보선 후보 인터뷰]

송영길 민주당 인천 연수갑 후보

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이미지 확대 송영길 더불어민주당 인천 연수구갑 후보가 이재명 대통령 시계를 착 유세를 하고 있다.

세줄 요약 연수갑 보궐선거 출마, 초선 심정 강조

송도-원도심 연결, 청학역 복합환승센터 구상

이재명 정부 뒷받침, 역할 가리지 않겠다는 입장

2026-05-26 10면

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6·3 국회의원 인천 연수갑 보궐선거에 출마하는 송영길 더불어민주당 후보는 25일 “솔직히 기대했던 것보다 시민 반응이 훨씬 뜨겁다”며 “초선의 심정으로 하겠다”고 밝혔다.송 후보는 이날 인천 유세 도중 서울신문과 만나 “(복당 후 첫 선거라) 감사한 마음이 크다. 제가 잘해야 되겠다는 생각을 한다”고 말했다. 그러면서 “후배들에게 항상 ‘생계형 정치’를 해선 안 된다고 말했는데 저 스스로도 다시 마음을 다잡고 국민의 억울한 눈물을 닦아주는 그런 정치를 하려고 한다”고 강조했다.‘인천을 바꾼 힘, 연수를 새롭게’를 슬로건으로 내건 송 후보는 “인천시장 선거 때는 지역이 넓어 깊게 선거운동을 할 수 없었는데 지금은 구석구석 돌면서 연수의 속살을 많이 알게 됐다”며 남은 선거 운동 기간 주민 이야기를 경청하겠다고 전했다.그는 “송도국제도시와 연수 원도심을 별개의 지역으로 볼 게 아니다. 두 곳을 유기적으로 연결해야 시너지가 난다”며 “제가 추진하는 ‘청학역 복합환승센터 조성’은 그 핵심 축”이라고 설명했다. 청학역을 중심으로 제2경인선과 수도권광역급행철도(GTX)-B, 수인분당선, 주안송도지선을 엮어 교통 허브로 만들고 이를 송도국제도시, 남동국가산업단지와 연결해 인적·물적 교류를 극대화하겠다는 게 그의 구상이다.송 후보는 공식 선거운동 첫날인 지난 21일부터 이재명 대통령 시계를 차고 유세를 하고 있다. 그는 “이번 선거는 이 대통령을 지키고 뒷받침하기 위한 선거”라며 “이 대통령 지지율이 높다 보니 연수 시민들의 기대가 커진 것 같다”고 밝혔다.같은 당 김상욱 울산시장 후보, 인천 계양을 보궐선거 김남준 후보의 후원회장으로 활동하는 데 대해선 “제 선거를 치르는 것도 벅찬 일이지만 전직 당대표이자 중진 의원 출신으로 송영길을 필요로 하는 곳이 있다면 외면하지 않겠다”고 말했다.그는 오는 8월 민주당 차기 전당대회 후보군으로 거론되는 데 대해 “과연 어떤 게 이재명 정부에 가장 큰 도움이 될지, 당선이 되고 나서 의견을 수렴해 보겠다”고 밝혔다. 그러면서 “정치적 공백기를 거쳐 복귀하는 만큼 제가 먼저 어떤 구체적 자리를 원하거나 계획을 세울 수 있는 상황이 아니다”며 “대통령이 전체적인 정국을 종합적으로 판단해 (저를) 부른다면 당의 역할이든, 외교·안보 등 정부 차원의 역할이든 가리지 않을 생각”이라고 전했다.이준호 기자